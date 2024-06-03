У вас ніколи не буде грошей: чому не можна мити посуд у гостях

Людям завжди хотілось вірити в прикмети, немало з них здавна закріпилися в побуті. Наприклад, з’їдаючи шматочок освяченої верби на Вербну неділю, загадували отримати успіх у своїх справах. Якщо закликати кохану людину подумки у свій дім у цей день, то можна пришвидшити її прихід у ваше життя.

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Зараз багато хто вважає хорошим тоном запропонувати господині після званого вечора допомогу в прибиранні зі столу та миття посуду. Мовляв, хочу взяти на себе частину ваших турбот. В той же час досвід багатьох поколінь людей рекомендує: робити це можуть лише дуже близькі сім’ї люди, розповідає українське видання.

Споконвіку посуд і все, що пов’язано з приготуванням і їдою, ретельно оберігалося від псування і пристріту. У всьому, що стосується домашнього вогнища, не прийнято було господарювати сторонньому. Сотні років тому господині боялися, що гість, впроваджуючись у таку інтимну сферу життя сім’ї, виведе багатство та добробут із дому.

Прикмета ця дожила до наших днів. Тому, збираючись запропонувати свою допомогу в гостях, подумайте двічі: а раптом господарі забобонні?

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Своє пояснення забороні має і київський мольфар Макс Гордєєв.

Також можна назвати ще кілька дивних, але «працюючих» прикмет.

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Не можна користуватися тріснутим посудом — гроші підуть з дому

Почнемо відразу з найголовнішого: їсти і пити з посуду з тріщинами насамперед просто небезпечно. Чашка при питті або тарілка при митті в недобрий момент розпадаються прямо по тріщині, і можна поранитися гострими краями осколків.

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Тепер про «тонкі матерії». Чи чули, мабуть, такий вислів — «дім — повна чаша»? А тепер уявіть, що чаша тріснула і через цю тріщину все втікає.

Битий посуд ніколи не шанували, і фен-шуй теж його не схвалює. Маги і різні ведуни попереджають про «травмоване», ненормальне енергетичне поле біля відколотого та склеєного з уламків посуду. Вони пояснюють це накопиченням у даному предметі негативної енергії.

Можна зберігати як реліквію, як пам’ять десь в затишному місці кухоль улюбленого покійного діда-ветерана або антикварну цукорницю, що дісталася у спадок. А подавати їжу у відколотому та тріснувому посуді — це неповага до себе та гостей. Це не естетично, неохайно і є ознакою поганого тону.

Не ставте сумку на підлогу — грошей не буде

Правда це чи ні, а все ж до всього, що може спричинити безгрошів’я, не гріх уважніше поставитися. Довгі роки народних спостережень за низкою випадкових збігів вивели таку формулу: сумці, в якій лежить гаманець, на підлозі не місце. Бабусі кажуть: «Все багатство піде піде».

Нині ця прикмета тлумачиться так: не ставтеся до грошей недбало, не кидай абияк і де завгодно, а то їх «відведуть».

Сучасні правила етикету такі: на підлогу сумку не ставлять, бо брудно, на стіл не ставлять, бо негігієнічно, тому ставлять на спеціальні тумби чи вішають на гачки. Велику багажну сумку, звичайно, залишають на підлозі.

До речі, свої прикмети на удачу існують для кожного місяця року. Про червневі читайте в «ФАКТАХ».

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