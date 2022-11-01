Вішати чи складати: які речі не можна зберігати на вішалках

Кожна жінка намагається зробити свій дім затишним, красивим та чистим. Значне місце у цьому відведено місцям зберігання. У сучасному житлі звичайні шафи часто замінюють гардеробними кімнатами, в яких є місце для будь-якої речі.

Як відомо, кожен вид одягу передбачає свій спосіб зберігання — один можна зберігати тільки у складеному вигляді на поличці, інший обов'язково на плічках у шафі.

Є низка деталей, які потрібно враховувати при виборі типу зберігання предметів гардероба, пише plechiki-opt.

Які речі можна зберігати на плічках



Шовкові сукні, блузи та спідниці — це витончений одяг, вишуканий. Всі тканини, що «струмляться», підлягають вертикальному зберіганню на плічках, тоді вони не м'ятимуться й збережуть форму.



Лляні речі. Багато хто не любить льон тому, що його дуже важко зберегти не зім'ятим. Якщо в гардеробі є речі з льону, зберігати їх потрібно суворо на вішалці.



Верхній одяг. Всі важкі зимові речі, такі як шуби, дублянки та пальта, потрібно зберігати на плічках. Якщо складати їх, вони можуть втратити правильну структуру. Але це правило не стосується пуховиків, які важать дуже мало. Для зручності на літо їх можна скласти, а восени, за кілька тижнів до того, як одягнути, знову розвісити, щоб одяг набув звичного вигляду.



Будь-які літні сукні потрібно зберігати на плічках. А ось важкі зимові сукні-светри чи багатошарові вечірні краще акуратно скласти, щоб вони не розтягнулися.



Жакети — досить об'ємні предмети гардероба, які можуть зайняти полиці у шафі практично цілком. Крім того, не всі тканини будуть мати добрий вигляд після довгого лежання згорнутими.

Штани. Ділові штани, вечірні, зроблені з вовни або тонких матеріалів, що мнуться, обов'язково вішають на спеціальні плічка.



Не можна зберігати на вішалках трикотажні та в'язані речі, спортивний одяг. Вони можуть розтягнутися під власною вагою. Зберігати такі речі потрібно на поличках у шафі чи комоді.



А ось футболки можна як вішати, так і складати. Також можна робити з джинсами. Більшість сучасних джинсів не мнуться, зберігають форму, і турбуватися про їхній зовнішній вигляд не потрібно.



Шарфи — вибір залежить від ваги та розміру. Середні та маленькі можна вішати, скручувати, складати, головне, щоб вони не займали надто багато місця. А ось великі в'язані на плічка не повісиш, інакше вони тут же розтягнуться.

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