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«Не розумію матеріал, який вона обирає»: відомий музичний продюсер розкритикував Тіну Кароль

15:21 4 червня 2024
Продюсер Вадим Лисиця

Відомий український продюсер Вадим Лисиця працював майже з усіма артистами шоубізнесу. Сам Вадим зізнається, що є лише одиниці, з ким він не зробив жодної композиції. У проєкті «Муз_Тренд» Лисиця розповів, з ким із відомих виконавців ще не встиг попрацювати і дав свою оцінку сучасній творчості Тіни Кароль.

«Жодного разу не працював з Тіною Кароль, — сказав Вадим Лисиця. — Не в моїх правилах комусь пропонувати співпрацю. Я взагалі нікому нічого не пропоную. Якщо людина приходить, і я бачу, що їй точно кортить, вона хоче зі мною працювати — звичайно працюю».

Продюсер зізнався, що слідкує за творчістю Тіни Кароль, але її вибір репертуару йому здається досить дивним.

«Вона дуже виросла з точки зору вокалу, — признав Вадим. — Почала брати манеру американських співачок, яка мені дуже подобається, до речі. З іншого боку, я взагалі не розумію матеріал, який вона обирає. Не розумію з точки зору того, що люди, для яких вона працює, не до кінця розуміють, що вона взагалі хотіла сказати цим. І це, на мій погляд, трохи мінус. Але як співачка і як професіонал, звичайно, вона топ!«

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Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася історією провалу на початку своєї кар’єри.

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