«Левову частку військової зарплатні забирає його колишній продюсер»: Вадим Лисиця шокував подробицями про Віталія Козловського

Продюсер Вадим Лисиця, який співпрацює з багатьма українськими зірками, шокував подробицями про Віталія Козловського, який все ще має великий борг перед Ігорем Кондратюком. Лисиця опублікував у Facebook допис, в якому обурився тим, що більшу частину військової зарплатні Козловського, який зараз воює на фронті, забирає його колишній продюсер.

«До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього (!) я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим», — написав Лисиця.

Він не розуміє такої категоричної позиції Кондратюка. Вадим каже, що сам був у схожих ситуаціях з підопічними, але ж всьому має бути межа. Поведінку продюсера він вважає «зашкваром».

«Я сам був у схожій ситуації з моїм колишнім артистом і розумію природу таких стосунків, але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь — „це крінж“. Цікаво, що відповість Ігор Васильович?» — додав Лисиця.

Кондратюк поки не коментар Лисиці не відреагував.

Нагадаємо, Віталій Козловський та Ігор Кондратюк зі скандалами розірвали робочі стосунки. Співаку через суд заборонили виконувати його пісні. Пізніше Кондратюк домігся у судовому порядку стягнення «штрафів» за порушення авторських прав. Конфлікт триває вже понад 10 років.

Кондратюк заявляв, що ніколи не пробачить Козловському борги.

Зараз Віталій служить на фронті. Він показав, як проходив посвячення в артилеристи.

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