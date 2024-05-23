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«Завдячуємо нашим сном»: Alyona Alyona записала чуттєве відео

18:21 23 травня 2024
Alyona Alyona

На честь святкування Дня Героїв, 23 травня, популярна реперка Alyona Alyona записала зворушливе відео, в якому вшанувала борців та борчинь за свободу країни. Співачка виклала його на своїй сторінці у соціальній мережі, і дописувачі відразу відгукнулись своїми коментарями.

— Ми висловлюємо глибоку вдячність кожному, хто сьогодні захищає нас, — сказала Alyona Alyona. — Ваш внесок у нашу перемогу безцінний. Наші захисники на передовій мотивовані, але дуже потребують підтримки. Без неї ніхто не відчуватиме важливість своєї справи та дій. Сила України полягає в різноманітності та єдності, і ми повинні підтримувати нашу єдність.

Alyona Alyona закликала не забувати про тих, кому ми щодня завдячуємо нашим сном і можливістю працювати та вірити в майбутнє.

— Також пам’ятайте про важливість донатів, які щодня рятують життя нашим воїнам: ціна вашої ранкової кави може допомогти захисникам перемогти ворога, — закликала співачка і додала, що кожен ранок починає з донату.

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У коментарях підтримали артистку.

«Дякую за позицію, Альоно, — написали у відповідь на відео. — Дякую всім нашим Героям за Україну».

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«Дякую — найменше, що можна сказати, але важливе! — зауважили шанувальники співачки. — Дякую за все, що маю зараз, попри все і завдяки вашому героїзму і сміливості! А вам за позицію, Олено!»

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Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona представляли Україну на «Євробаченні» та зайняли третє місце.

Фото из instagram

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