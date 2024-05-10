«Хтось мав прийти і сказати: ні»: український режисер пояснив «феномен» номеру Jerry Heil і alyona alyona

«Наші — найкращі», — так заспокійливо видихнули всі після першого півфіналу «Євробачення». І справді, порівняно з національним відбором, виступ українського дуету на конкурсі — це «небо і земля», вважає український режисер та продюсер Олег Боднарчук.

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«В першу чергу потрібно відзначити класну роботу Таню Муіньо, яка прийняла ряд головних рішень по структурі номера. Забрати Альону з першої частини постановки (в принципі, як було запрограмовано у звучанні самого треку), оскільки дівчата — не класичний дует, адже зазвичай в групах кілька слабковиражений індивідуальностей доповнюють один одного, створюючи з кількох цілісну творчу одиницю — це не той випадок.

Альона та Джері не виглядали разом на сцені гармонійно у нацвідборі — вони дві самодостатні творчі особистості. Зробити Альоні спешл-частину, де вона ефектно з’являється як «чорт із табакерки» і навалює своє — правильно, це додало розвитку номера, перемикнуло увагу глядачів. Створити лише сумісний фінал, де дівчата стоять спинами одна до одної, бо в анфас і поряд — не композиційно — теж вірно", — написав режисер.

На думку Боднарчука, так все розподілити зміг тільки дуже авторитетний режисер, тому що обом співачкам було принципово важливо бути на сцені удвох з першої до останньої секунди номера.

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«Хтось мав прийти й сказати: ні, буде так, як я сказав (ла). Після правильної структури був круто розроблений подієвий ряд з візуально насичених кадрів: періодично в правильному ритмі щось відбувалося з розряду «вау» ефектів: яскравий початок, видовищний розвиток, частина Альони й ефектний фінал.

Відштовхуючись від змісту і стилю пісні, було вирішено створювати сценічний образ грубими мазками: піщані ворота, ріка, водоворіт, пагорб з ракетами, обладунки, гігантська свята Джері Хейл на екрані, панно з жінок. Разом з піснею це було гармонійно, і зі всіх візуалізацій на цю пісню — це найвдаліша. Думаю, кліп у такому руслі взагалі б заглибив цю пісню в нові сенси. Більшість українців отримали моральну насолоду і сатисфакцію! Це дійсно було круто!" - написав Олег Бондарчук.

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Раніше аlyona аlyona та Jerry Heil поділилися враженнями від конкурсу та розповіли, що відбувається за лаштунками «Євробачення».

Вже відомо, під яким номером виступатимуть у фіналі представниці України.

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