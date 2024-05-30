«Не давали відпочивати»: Alyona Аlyona розкрила подробиці підготовки номеру до «Євробачення»

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» у Мальме Alyona Аlyona вперше розкрила всі подробиці підготовки номеру її дуєту з Jerry Heil. Нагадаємо, Україна на цьому конкурсі зайняла третє місце з піснею Teresa & Maria. На своїй сторінці у соціальній мережі Alyona Аlyona виклала відео репетицій та створення образів для сцени Євробачення. Співачка зізналась, що підготовка тривала декілька місяців і проходила в Україні та Словаччині. Нагадаємо, режисером-постановником номера стала відома українка, кліпмейкерка Таня Муіньо.

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«Кожен день ми проводили на купі „зумів“, вирішували, придумували, — розповіла Alyona Аlyona. — Наша ціль була — тримати інтригу якомога довше. Ми відточували кожну деталь номера. Тестували макіяж, зачіски. Для цього у нас були окремо заброньовані дні. Таня довела, що важка праця приносить свої плоди. Нам не давали відпочивати, але в результаті це дало досвід і неймовірний номер на конкурсі».

Одною з перших на відео відреагувала Злата Огнєвич.

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«Наші дівчата! — звернулась співачка. — Ви просто богині. Я мабуть кожного дня переглядаю ваш номер. Пишаюся!»

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«Один з найкращих виступів за всі роки участі України на Євробаченні», — визнали дописувачі.

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«Мурахи бігали навіть, коли вкотре передивлялася номер, — зізналась шанувальниця. — Потужно, а головне, стільки сенсів, наша реальність, наші надії. Це насправді неймовірно гарно».

Нагадаємо, нещодавно реперка випустила чуттєве відео.

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