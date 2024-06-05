День народження Чарльза ІІІ та військовий парад: як це відбуватиметься цього року на тлі лікування короля та принцеси

Щорічна подія в Британії — традиційний військовий парад Trooping the Colour. Одна з його ознак — балкон Букінгемського палацу, заповнений членами королівської сім'ї. Цього року, однак, балкон під час чудового прольоту Королівських військово-повітряних сил (RAF) може виглядати помітно порожнім. Король Чарльз запросить лише працюючих членів королівської сім'ї приєднатися до нього у кульмінаційний момент параду, який співпадає з днем народження монарха, пише Мarca.

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Це рішення означає, що молодші члени королівської родини, такі як принцеси Беатріс і Євгенія, а також принц Гаррі і Меган Маркл, швидше за все, будуть відсутні. Сассекські, які зараз проживають в Каліфорнії, вже деякий час не належать до працюючих членів королівської родини. На тлі такого скорочення складу сім'ї також існує невизначеність щодо присутності принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

42-річна Кейт зараз проходить профілактичне лікування від раку, що ставить під сумнів її участь у Trooping the Colour. Хоча Кенсінгтонський палац підтвердив, що вона не братиме участі у генеральній репетиції 8 червня, вони не виключили її присутності на головному заході тижнем пізніше.

Її потенційна відсутність вже почала викликати спекуляції та занепокоєння серед прихильників королівської родини. Королівська експертка та історик доктор Тесса Данлоп вважає, що присутність Кейт має вирішальне значення, описуючи це як «британську королівську родину в її найкращому вигляді». Вона припускає, що якщо Кейт не з'явиться на балконі, це неминуче призведе до відновлення питань про Гаррі і Меган.

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«Чи з'явиться Кейт на балконі у великий день 15 червня, залишається великою невідомістю. Я припускаю, якщо вона цього не зробить, питання про Гаррі і Меган обов'язково спливуть на поверхню», — сказала вона в інтерв'ю виданню Mirror.

Данлоп також підняла питання про можливість перегляду ролей непрацюючих членів королівської сім'ї, таких як принцеси Євгенія і Беатріс.

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«Цього року ця балконна група матиме ще менший вибір, якщо принцеса Уельська залишиться осторонь. В такому випадку, можливо, настав час переглянути роль непрацюючих членів королівської родини? Всі ті кузени, які протягом тривалого часу поводилися з характерною лояльністю, напевно були б у захваті від перспективи стояти пліч-о-пліч зі своїм королем. Зрештою, хіба не для цього існують сім'ї?» — додала вона.

Цьогорічний парад Trooping the Colour підкреслить, наскільки сильно змінилася королівська родина.

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Раніше повідомлялося, стали відомі наслідки лікування раку принцеси Уельської.

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