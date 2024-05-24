Замінить Кейт Міддлтон: названо ім’я члена королівської родини, який візьме на себе обов’язки принцеси

Незважаючи на те, що здоров'ям принцеси Уельської опікуються відомі лікарі, надій на те, що Кейт Міддлтон скоро повернеться до своїх обов'язків та взагалі з'явиться на публіці, поки що дуже мало.

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Деякі видання пишуть, що це станеться не раніше осені. Не дивно, що Кенсінгтонський палац вирішив знайти тимчасову заміну хворої Кейт. Ім'я члена королівської сім'ї, який візьме на себе її поточні справи, вже відоме.

Видання Life&Style повідомляє, що замість Кейт Міддлтон на кількох заходах з'явиться принцеса Беатріс, рідна племінниця Чарльза III (дочка його молодшого брата принца Ендрю) та дев'ята представниця британської королівської родини у черзі на престол.

Беатріс з рідною сестрою Євгенією

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Інсайдер, з яким вдалося поспілкуватися порталу, зазначив, що Беатріс дуже рада допомогти Кейт і сподівається, що змогла б частіше виходити в люди, поки Міддлтон проходить лікування від онкології.

«Беатріс хотілося б, щоб це відбувалося на постійній основі. Вона почувається комфортно в центрі уваги і була б дуже рада стати королівською особою, яка активно працює», — поділилося джерело.

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Втім, Кейт Міддлтон про роботу теж не забуває і з нетерпінням чекає свого повернення.

Фото instagram.com/princesseugenie, dailymail.co.uk/

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