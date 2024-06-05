Сухопутні коридори НАТО: американські військові продумують логістичні маршрути на випадок війни в Європі

НАТО розробляє кілька сухопутних коридорів для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої європейської наземної війни з росією. Американські солдати висаджуватимуться в одному з п'яти портів і направлятимуться заздалегідь спланованими логістичними маршрутами, щоб протистояти можливому нападу з боку москви, повідомили офіційні особи в інтерв'ю The Telegraph. Це відбувається на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні готуватися до конфлікту з росією протягом наступних двох десятиліть.

ВІДЕО ДНЯ

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО на саміті у Вільнюсі, Литва, минулого року домовилися підготувати 300 000 військовослужбовців, які будуть перебувати у стані підвищеної готовності до захисту Альянсу. Наявні плани передбачають, що американські війська будуть висаджуватися в голландських портах перед тим, як сісти на потяги, що повезуть їх через Німеччину й далі до Польщі. У разі російського вторгнення в країни НАТО американські війська будуть перекинуті до порту Роттердама перед тим, як їх перекинуть на схід. Але за лаштунками також вживаються заходи з розширення маршрутів до інших портів, щоб гарантувати, що наземна лінія зв'язку не буде перервана московськими військами.

Генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник командування логістики Об'єднаних збройних сил НАТО, сказав в інтерв'ю The Telegraph: «Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак далекого радіусу дії на логістичні системи».

Якщо сили НАТО, що входять з Нідерландів, зазнають російських бомбардувань або будуть зруйновані північноєвропейські порти, Альянс має намір переключити увагу на порти в Італії, Греції і Туреччині. З італійських портів американські війська можуть бути перекинуті суходолом через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною. Аналогічні плани існують і щодо транспортування військ з турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію до східного флангу Альянсу. Розробляються також плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію й Фінляндію.

РЕКЛАМА

У цих коридорах національні військові не будуть обмежені місцевими правилами та зможуть вільно перевозити вантажі.

Протягом останніх п'яти років за дорученням НАТО були проведені дослідження з метою виявлення різних маршрутів, якими можна було б доставити війська для боротьби з російським вторгненням. Порти на півночі Європи, такі як Нідерланди, Німеччина й країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак.

Генерал-лейтенант Солфранк пояснює: «Все створено таким чином, щоб забезпечити необхідну стійкість — надійність, резерви, а також дублювання».

РЕКЛАМА

Але після попереджень про те, що НАТО має лише 5 відсотків необхідних засобів протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, він стурбований можливостями протиповітряної оборони для захисту своїх ключових логістичних центрів.

«Спостерігаючи та оцінюючи російську війну в Україні, ми бачимо, що росія атакувала українські логістичні бази, — сказав він. — Це має привести до висновку, що величезні логістичні бази, як ми знаємо з Афганістану та Іраку, більше неможливі, тому що вони будуть атаковані та знищені на дуже ранній стадії конфліктної ситуації. Щодо протиповітряної оборони… Її завжди не вистачає. Я не можу собі уявити ситуацію, коли у вас достатньо засобів протиповітряної оборони. Це гарний приклад, коли застосовується військовий принцип: «Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не будеш сильним ніде».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що здобутки росії змушують Білий дім переглянути деякі «червоні лінії».

25

Читайте нас у Facebook