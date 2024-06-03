Російська Федерація становить екзистенційну загрозу не тільки для України, але й для всього західного світу і намагається перекроїти світопорядок, що склався.

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Країнам Північноатлантичного Альянсу необхідно мати чітку та сильну стратегію, щоб росія розуміла, що Захід готовий діяти та реагувати на це симетричними та асиметричними заходами.

Про це заявив голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон у коментарі Guildhall.

«Є надзвичайно важливе питання, на яке сьогодні мають відповісти у західних столицях. Якщо ми не зрозуміємо, що відбувається, якщо ми не викладемо факти на стіл, то ми не зможемо вибрати правильну стратегію протидії цій екзистенційній загрозі, яку становить росія не лише для України, а й для всього західного світопорядку. Тому якщо ми подивимося на те, що кажуть російські лідери, включаючи самого диктатора путіна, то всім відомо, чого він хоче і чого прагне. Йдеться не лише про знищення української державності, а й про переділ світового порядку», — заявив політик.

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Політик наголосив, що необхідно визнати, що росія веде війну з усім Заходом, зокрема з Європою.

«Проти наших інтересів проти нашої архітектури безпеки в ЄС та всьому євроатлантичному просторі. Саме тому ми в Естонії вважаємо, що зараз екзистенційно важливо посилити підтримку України та мати дуже чітку та сильну стратегію, щоб не лише допомогти Україні перемогти у цій війні, а й переконатися, що росія зазнає стратегічної поразки у цій війні та у своїх спробах дестабілізувати ситуацію у різних західних країнах», — наголосив парламентарій.

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За його словами, необхідно озвучувати у публічному просторі список усіх зловмисних операцій, які Захід визнає організованими росією.

«Росія має розуміти, що ми готові діяти і реагувати на це симетричними та асиметричними заходами» , — додав Марко Міхкельсон.

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Як відомо, донедавна західні країни обмежували використання своєї зброї, яка постачається Україні, військовими цілями, розташованими на території України, включаючи Крим та окуповані території. Західні лідери були стурбовані тим, що атака цілей через міжнародно визнаний кордон зі зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації війни.

Одним з перших про дозвіл використання Україною безоплатно наданої зброї для «нейтралізації» російських військових об'єктів заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також висловився з цього приводу: «Маючи надто багато обмежень, ми пов'язуємо одну руку українським збройним силам за спиною», — сказав він.

При цьому рішення дозволити Києву бити по військових російських об'єктах американською зброєю ще остаточно не ухвалено.

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