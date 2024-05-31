Для боротьби з просуванням росії в Україні президент Джо Байден розглядає два нових жорстких контрзаходи: покарання Китаю за постачання ключових технологій москві та зняття обмежень на використання Україною американської зброї для враження цілей на території рф. Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України, який намагається уникнути прямої конфронтації з президентом путіним або його ключовим союзником, китайським лідером Сі Цзіньпіном. Той факт, що такі кроки розглядаються зараз, свідчить про зростаюче занепокоєння адміністрації щодо вразливості України на полі бою.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про більш жорстку позицію після нещодавніх візитів до Пекіна та Києва. Перебуваючи в Пекіні, наприкінці квітня він заявив ВВС, що Китай «допомагає підживлювати найбільшу загрозу для Європи» з часів розпаду Радянського Союзу, і зазначив, що Сполучені Штати зважують нові санкції проти китайських компаній і фінансових установ. Про це в колонці The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела.

Потім Блінкен відвідав Київ і з перших вуст почув про нещодавні перемоги росії під Харковом та в інших місцях на сході України.

«Те, що він почув, стурбувало його настільки, що він закликав колег з адміністрації переглянути заборону для України стріляти американською артилерією і ракетами по території росії, розповіли мені та іншим журналістам американські чиновники. Загроза нових санкцій проти Китаю є особливо делікатною темою, оскільки вона з'являється в той час, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини. Але американські чиновники стурбовані тим, що Пекін, формально дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю москві, став найбільшим спонсором оборонного сектору росії та її повномасштабного вторгнення в Україну. Зростання допомоги з боку Китаю чітко простежується у звіті Натаніеля Шера для Фонду Карнегі за міжнародний мир. Проаналізувавши міжнародні митні дані, він виявив, що Китай є найбільшим постачальником росії 50 „високопріоритетних“ товарів подвійного призначення. Митні дані також показали, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32 відсотків у 2021 році до 89 відсотків минулого року», — йдеться у публікації.

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Блінкен сказав ВВС, що ці товари подвійного призначення «використовуються для того, щоб допомогти росії в її надзвичайних зусиллях з виробництва більшої кількості боєприпасів, танків, бронемашин, ракет», — навіть попри те, що Китай продовжує утримуватися від «надання реальних озброєнь». Китай також надає росії супутникові технології, які можуть мати вирішальне значення для зв'язку і наведення на ціль в зоні бойових дій в Україні, згідно з даними Королівського інституту об'єднаних служб, британського аналітичного центру зовнішньої політики.

Сі дотримується власного балансу після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, менш ніж через три тижні після того, як він і путін оголосили про партнерство «без обмежень». Китай публічно закликав до припинення вогню, але путін благав про зброю. Вона було готова до постачання, коли Байден зателефонував Сі і попередив його, що Сполучені Штати дадуть відповідь — за словами офіційних осіб, це була гнівна відповідь Сі, який запитав Байдена, чи не погрожує йому той, зазначає автор статті.

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Після цієї перепалки Сі утримувався від прямих поставок зброї. Але американські чиновники заявили, що китайський лідер доручив Лю Хе, колишньому віце-прем'єру і одному з найбільш довірених переговірників Сі із Заходом, наглядати за прихованою допомогою росії.

Американські урядовці занепокоєні тим, що росія стягує війська і техніку безпосередньо біля кордону з Україною для нападу.

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Американська артилерія і ракети можуть завдати удару по цих цілях. Але наразі Сполучені Штати обмежують їх використання лише територією України, тому вони не в змозі завдати удару по великих російських центрах логістики і зосередження військ, розташованих одразу за кордоном. Але це може змінитися, оскільки інші країни НАТО тиснуть на Байдена з вимогою послабити контроль.

«Можливо, ми наближаємося до ще однієї точки перелому в Україні. У той час, як Китай все більше схиляється до партнерства з новою домінуючою росією, Байден зважує, чи варто поглиблювати свій альянс з Києвом. Це принесе нові ризики, але матиме сенс, якщо зможе підтримати Україну, що хитається, і відновити баланс за столом переговорів, за яким, зрештою, має бути врегульована ця війна», — констатує Девід Ігнейшс.

Раніше викладалася думка аналітика про важке становище України: «путін — бомбардуваннями, а Байден — затримкою поставок озброєнь мотивують Зеленського до припинення вогню».

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