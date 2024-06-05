«Інтимна фантазія»: лідер популярного гурту розпочав сольну кар’єру

Співзасновник та фронтмен популярного українського гурту Quest Pistols Антон Савлєпов запускає сольний музичний проєкт. Артист представив свій перший сингл «Розстебни» під сценічним ім’ям SAVLEPOV. Він увійде до музичного альбому, який з’явиться вже цього літа. Антон Савлєпов розпочав роботу над сольною кар’єрою ще у 2021 році, навіть, відзняв три відеороботи, але велика війна все поставила «на стоп».



«Підготовка до сольного проєкту SAVLEPOV розпочалася ще у 2021 році, але через повномасштабне російське вторгнення мої творчі амбіції логічно відійшли на останній план, — сказав Антон, презентуючи свій проєкт. — Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз. Моя музика — це інтимна фантазія, що занурює у паралельний світ моїх наївних мрій».

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Нагадаємо, на початку війни Антон Савлєпов розійшовся зі своєю дружиною, акторкою Іриною Горбачовою, яка повернулася на росію.

Артист також продовжує бути фронтменом гурту Quest Pistols, що возз'єднався заради благодійних виступів й активно допомагає ЗСУ.

«ФАКТИ» писали, що відомий музичний продюсер розкритикував пісні Тіни Кароль.

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