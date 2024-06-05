Справа Гринкевичів: Печерський суд арештував квартиру сина бізнесмена у центрі Праги

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича, фігуранта у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

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Нерухомість Гринкевича розташована в одному з центральних районів Праги.

Відповідне рішення суд ухвалив ще у квітні, але оприлюднили його у судовому реєстрі лише у травні, пише видання NGL.media.

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Йдеться про ЖК Marina Island на березі Влтави у центрі Праги. Роману Гринкевичу у ньому належить квартира площею 90,8 кв. м, придбана у березні 2018 року за 8,88 млн чеських крон (майже 11,2 млн грн за курсом НБУ на той час).

З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

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В ухвалі Печерського райсуду Києва зазначено, що арешт накладений і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею. Офіс генпрокурора, який виступав ініціатором накладення арешту на майно Романа Гринкевича, впродовж двох тижнів не зміг пояснити, як буде реалізовано процедуру арешту і чи не обмежуватиме такий арешт права власників інших квартир у будинку.

Зазначимо, що за повідомленнями ДБР, наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. У відомстві не уточнили перелік майна, яке арештовано.

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Раніше журналісти з'ясували, що художниця Соня Морозюк, яка називала себе нареченою Романа Гринкевича, у січні передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві нібито позичивши 6,7 мільйона гривень у своєї матері. Таким чином, нерухомість можна убезпечити від конфіскації на користь держави.

При цьому ДБР заявляло про арешт цих об'єктів: у переліку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк. Однак слідчі ДБР з невідомих причин не оформили арешт юридично.

Раніше за аналогічною схемою Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що унеможливило їх арешт. У підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича. Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб той допоміг повернути заарештоване майно підконтрольних бізнесменові фірм.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.

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