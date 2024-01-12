Студенти «Львівської політехніки» через Світлану Гринкевич планували акцію протесту, яка не відбулася: що відомо

На 12 січня студенти «Львівської політехніки» планували акцію протесту з вимогою звільнення з посади викладачки Світлани Гринкевич, дружини затриманого корупціонера. Проте жінка після заяви на відпустку за власний рахунок сама написала заяву про звільнення з університету.

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Як повідомили «Радіо Свобода» в університеті, вже підписано наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професорки кафедри маркетингу та логістики.

Також 11 січня 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва 30 грудня 2023 року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену з можливістю внести заставу у розмірі понад 429 млн гривень.

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За даними ДБР, львівського бізнесмена затримали 29 грудня під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Компанії, до яких має причетність Ігор Гринкевич чи його рідні, виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд гривень. Постачанням військових курток, літніх костюмів, штанів займалося ТОВ «Будівельний альянс монтажпроєкт» сина Гринкевича Романа. ТзОВ «ВТ Девелопмент» (дружина Світлана і донька Ольга Ігоря Гринкевича видалені у червні 2023 року з реєстру як бенефіціарні власники) у квітні 2023 року займалося постачанням харчів.

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За офіційною інформацією, правоохоронці виявили цілковите невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства доставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань.

Встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням у кілька місяців. Виявлено і факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони.

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За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд гривень. Триває досудове розслідування.

Раніше скандал навколо Ігоря Гринкевича прокоментувала наречена його сина Романа, відома художниця Соня Морозюк.

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