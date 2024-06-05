Злив особистих даних військовослужбовця ЗСУ: проти харківського активіста Яковця відкрите кримінальне провадження

Голова ГО «НОН-СТОП», скандальний харківський активіст Кирило Яковець, може бути причетним до розголошення особистих даних родини українського військовослужбовця, яка проживає у населеному пункті поблизу лінії зіткнення.

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Головним слідчим управління Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею 114−1 ККУ — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Про це повідомляє ветеранська організація «Вибачте, що живі» на своїй сторінці у Facebook.

В організації нагадали, що військовий журналіст, службовець ЗСУ Сергій Дрозд зробив серію розслідувань, в яких викрив можливий зв’язок голови ГО «НОН-СТОП» Кирила Яковця з представниками кримінальних та антиукраїнських сил.

«Кирило Яковець — адвокат єнакіївського кримінального авторитета „Мантуса“ (Володимира Манукяна), який у свою чергу є правою рукою Армена Горлівського (Саркісяна) — за версією ГУР, „смотрящого“ за набором російських ув’язнених до ЧВК після загибелі Пригожина. Саркісян — засновник батальйону „Арбат“, куди увійшло багато „вагнерівців“ і який стоїть у захопленій Авдіївці», — зазначено у публікації.

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У ветеранській організації нагадують, що Саркісян та Манукян — ватажки горлівсько-єнакіївського збройного угруповання, яке відзначилося низкою тяжких злочинів. Обидва перебувають за межами України, проте зараз Манукяна в Україні представляє його адвокат Кирило Яковець — колишній прокурор, який після звільнення у 2018 році створив ГО «НОН-СТОП».

«Існує юридична максима, що є некоректним ототожнювати адвоката і клієнта. Але проблема у тому, що статус адвоката Манукяна є офіційним дахом зв’язку цих двох персонажів, бо доходи „підприємця і мецената“ з Єнакієво дозволяють найняти реального юриста-профі, а не невдаху-звільненого прокурора. Насправді Яковець — медійна торпеда Манукяна, яка обслуговує його бізнес-інтереси, що традиційно полягали у віджимі бізнесів», — зазначено на ФБ-сторінці ГО «Вибачте, що живі».

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За словами представників ветеранської організації, Сергій Дрозд з’ясував, що Яковець і сам ухиляється від призову, і пропонує юридичні консультації для інших охочих уникнути мобілізації. За даними ветеранів, Яковець у відповідь на публікацію розслідування Сергія Дрозда оприлюднив особисті дані родини військовослужбовця.

«Після розслідувань Дрозда Яковець на сторінці „НОН-СТОП“ опублікував своє „розслідування“, яке звелось до того, що ця істота просто оприлюднила особисті дані родини військовослужбовця, зокрема, його літніх батьків, які живуть в одному з населених пунктів, увага, Харківської області. Неподалік від лінії зіткнення. З огляду на наявність „ждунів“, прямих ворожих агентів і постійних обстрілів такі дії з боку Яковця є нічим іншим, як свідомим створенням небезпеки життю та здоров’ю членам родини військовослужбовця ЗСУ», — зазначено у публікації.

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Оскільки Сергій Дрозд перебуває на передовій і не має змоги відреагувати на цей злочин, представники ГО «Вибачте, що живі» подали заяви до кількох правоохоронних органів, зокрема, Національної поліції. У відповідь Головне слідче управління НПУ відкрило кримінальне провадження № 1 202 400 000 000 511 по ч. 1 ст. 114−1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

«Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Ми будемо уважно слідкувати за ходом розслідування і не дамо спустити його на гальмах. Адже злочини проти військовослужбовців ЗСУ — мають бути покарані», — підсумовує ГО «Вибачте, що живі».

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила агентів ворога, які, зокрема, зливали росіянам дані військовослужбовців ЗСУ.

Фото Pixabay

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