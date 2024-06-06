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«Він не може приїхати в Україну»: відома акторка про свого нареченого

12:43 6 червня 2024
“Він не може приїхати в Україну”: відома акторка про свого нареченого

Популярна акторка Дарʼя Петрожицька («Папік») зізнається, що її робочий графік останнім часом не дає можливості перепочити ні на день. Але Дарʼя не жаліється, а дякує ЗСУ за можливість працювати під час повномасштабного вторгнення. Відомо, що рік тому Петрожицькій запропонував руку і серце її коханий, який живе у Німеччині. Дівчина каже, що прийняла пропозицію, але готова до весілля буде тільки після нашої Перемоги.

«Я живу з сьогодні на завтра, контролюючи — чи у мене денна зйомка, чи нічна, — зізналась Дарʼя у проєкті „ЖВЛ“. — До того ж я граю у театрі та їжджу зі спектаклем майже по всій Україні. І це, насправді, кайф. Коли бачиш очі глядачів, це надихає. Я вдячна збройним силам України за можливість працювати».

Дарʼя та Олексій

Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Дарʼя почала зустрічатися з українцем Олексієм з Харкова, який вже багато років живе у Німеччині. Саме до нього вона приїхала у перші дні повномасштабного вторгнення, але затрималась ненадовго. Зараз пара бачиться рідко, а от спілкується кожного дня. Акторка збирається у невелику відпустку до коханого тільки восени.

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«Я не хочу там (у Німеччині — Авт.) знаходитись, — каже Дарʼя. — І він звик, що я сильно люблю свою професію. Просто треба завжди спілкуватися і якщо цього прагнуть обидва, все буде добре. У нього своя робота, у мене — своя. Але раніше ми бачились частіше — він міг сюди приїжджати, я — туди».

Пропозицію руки і серця Олексій робив у Венеції. Дарʼя вже познайомилась з батьками нареченого, які живуть у Харкові. А от мама Петрожицької, яка живе у Чернігові, ще не бачилась з майбутнім зятем. Нагадаємо, що це буде вже другий шлюб Дарʼї. Шлюб з актором Олексієм Петрожицьким протримався пʼять років.

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«Я мрію про весілля, — зізналась акторка. — Але про те, щоб закінчилась війна і воно було на часі. Щоб вся родина могла зібратися в Україні».

«ФАКТИ» писали, що співачка Олександра Зарицька скасувала своє весілля.

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