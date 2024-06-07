Лечо з кабачками: смачна страва для всієї родини

Лечо з кабачками — є смачною стравою, яка не потребує багато часу чи зайвих витрат. Сезонні овочі та трішки старання — і на столі буде ідеальна трапеза, пише Kwestia smaku.

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Складники: 1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка розтопленого сала або олії

300 г ковбаси

3 перці (червоний, жовтий і зелений або всі червоні)

3 кабачки (приблизно 1 кг)

приблизно 700 г томатної пасти спеції: сіль і мелений перець, 2 чайні ложки паприки, 1/3 чайної ложки гострого перцю, 1 чайна ложка сушеного орегано

Приготування:

У широкій великій каструлі розтопити сало або розігріти олію, додати нарізану кубиками цибулю і трохи обсмажити. Ковбасу очистити і нарізати скибочками, додати до цибулі і продовжувати смажити на помірному вогні, періодично помішуючи, близько 5 хвилин. В кінці додайте продавлений або тертий зубчик часнику. Додайте очищений від насіння та нарізаний кубиками перець і смажте на трохи більшому вогні, періодично помішуючи, приблизно 5 хвилин. Додайте спеції, потім нарізані кубиками кабачки і смажте все ще 5 хвилин, помішуючи. Влийте томатну пасту і перемішайте. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин. Подавайте з хлібом.

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