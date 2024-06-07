Лечо з кабачками: смачна страва для всієї родини
Лечо з кабачками — є смачною стравою, яка не потребує багато часу чи зайвих витрат. Сезонні овочі та трішки старання — і на столі буде ідеальна трапеза, пише Kwestia smaku.
Складники:
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка розтопленого сала або олії
- 300 г ковбаси
- 3 перці (червоний, жовтий і зелений або всі червоні)
- 3 кабачки (приблизно 1 кг)
- приблизно 700 г томатної пасти
спеції: сіль і мелений перець, 2 чайні ложки паприки, 1/3 чайної ложки гострого перцю, 1 чайна ложка сушеного орегано
Приготування:
У широкій великій каструлі розтопити сало або розігріти олію, додати нарізану кубиками цибулю і трохи обсмажити. Ковбасу очистити і нарізати скибочками, додати до цибулі і продовжувати смажити на помірному вогні, періодично помішуючи, близько 5 хвилин. В кінці додайте продавлений або тертий зубчик часнику. Додайте очищений від насіння та нарізаний кубиками перець і смажте на трохи більшому вогні, періодично помішуючи, приблизно 5 хвилин. Додайте спеції, потім нарізані кубиками кабачки і смажте все ще 5 хвилин, помішуючи. Влийте томатну пасту і перемішайте. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин. Подавайте з хлібом.
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