Справжній смак літа: відома фудблогерка відкрила секрети приготування лечо з кабачками

Лечо — популярний серед українських господинь овочевий салат, що його готують влітку. Його основою є болгарський перець та томати, однак часто смак урізноманітнюють додаванням інших овочів, скажімо, баклажанів чи кабачків.

Саме остання варіація прийшлася до смаку фудблогерці із Закарпаття Ользі Салкай, яка активно розвиває YouTube-канал «Закарпатська господиня».

Для свого салату вона радить брати зелені або жовті кабачки, які називаються цукіні — адже вони менш водянисті, ніж звичайні.

Що знадобиться:

кабачки — 2 шт;

болгарський перець — 2−3 шт;

цибуля — 2 шт;

помідори (середнього розміру) — 4 штуки;

часник — 2−3 зубчики;

сіль, перець за смаком.

Смажаться овочі у казані з товстим дном на соняшниковій олії (2−3 ст. ложки).

Як готувати

Процес приготування салату починається з нарізання овочів. Кабачок ріжеться кубиками і трохи підсолюються (шкірка не знімається), перець — соломкою, помідори обдаються кип'ятком, чистяться від шкірки і дрібно ріжуться.

У казанок наливається олія, цибуля обсмажується до золотавості (або до прозорого стану), після чого до неї додається перець і тушкується до напівготовності. Наступним етапом до казану відправляються кабачки (перед закладанням їх слід відтиснути від соку), а через деякий час — і помідори зі спеціями.

Подавати лечо з кабачками пані Оля радить з відвареною картоплею (на Закарпатті вона називається ріпою), або ж просто зі скибкою чорного хліба.

Смачного!

Нагадаємо, раніше фудблогерка порадила приготувати з кабачків… овочевий торт.

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