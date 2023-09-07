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Овочева сковорідка, як в ресторані: рецепт від відомої кулінарки Оксани Вознюк

22:31 8 вересня 2023
овочева сковорідка

Хочете їсти, як у ресторані, але при цьому значно економніше? Тоді варто звернути увагу на рецепти від відомих кулінарів у «ФАКТАХ». Наприклад, на овочеву сковорідку від Оксани Вознюк.

— Я дуже люблю овочі, якщо вони смачно приготовані, — говорить Оксана Вознюк. — Ця сковорідка має повний набір найкорисніших овочів. Тож готуймо та смакуймо вдома найкраще! За бажанням можна додати куряче філе, воно ідеально доповнить цю страву.

Овочева сковорідка (на 1 порцію)

Морква — 35 г

Цибуля синя — 30 г

Кабачок або цукіні — 30 г

Баклажан — 35 г

Помідор — 50 г

Перець болгарський — 40 г

Броколі свіжовідварена — 50 г

Картопля в кожушку або сира — 130 г

Сіль, перець — до смаку

Олія — 50 г

Гілочка чебрецю

Фета — 50 г

Картоплю нарізуємо кубиком, моркву — півкільцями, цибулю — на сегменти, перець болгарський — кубиком, кабачок та баклажан — товстими півколами (1 см), броколі та помідори бланшуємо. Помідор нарізуємо кубиком, а броколі ділимо на дрібніші суцвіття.

Обсмажуємо на розігрітій добре сковороді картоплю з гілочкою чебрецю, далі додаємо всі овочі, окрім броколі, її ми додамо наприкінці, коли овочі будуть готові.

Перед подачею на стіл покладемо нарізані кубики сиру фета. Страва готова! Бажаю усім смачного!

Раніше кулінарка Оксана Вознюк ділилася з «ФАКТАМИ» рецептом смачних овочів на зиму — баклажанів з лечо.

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Фото з альбому Оксани Вознюк

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