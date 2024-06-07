Колишній перший заступник Генерального прокурора Давид Сакварелідзе розповів в інтерв’ю для Telegraf, що проти першого заступника директора НАБУ Гізо Углави почалась свідома кампанія з його дискредитації. Вона проводиться «деякими шанованими громадськими активістами».

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Для інформаційної атаки на Углаву активісти-антикорупціонери скористалися обшуком у одного з детективів НАБУ, який було проведено наприкінці травня спільними зусиллями САП та Нацполіції у справі про можливий витік інформації з НАБУ.

Активісти одразу ж стали звинувачувати у причетності до витоку Углаву. При тому, що Углава взагалі не фігурує у справі.

На запитання про те, якою мета кампанії проти Углави, колишній заступник Генпрокурора відповів: «Прибрати людину, яка їм не подобається і не на побігеньках у них».

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Ті аргументи, які використовують активісти, Сакварелідзе називає «смішними».

«У мене питання для тих читачів, які в темі: якби Углава хотів комусь зливати інформацію, ви справді вважаєте, що він створив би чат з об'єктом кримінальної справи у дуже сумнівному месенджері Telegram, як пишуть деякі ЗМІ та активісти? Це смішно», — каже колишній заступник Генпрокурора.

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До того ж, за його словами, на користь невинуватості Углави говорять його досвід і бездоганна репутація: «Якби Гізо Углава за 10 років роботи в НАБУ справді хотів би бути до чогось причетним, він би давно це зробив так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався, заробив би кілька мільйонів і поїхав би кудись далеко — так робили колись 99% українських силовиків. Але Углава служить цій країні 10 років бездоганно. Якби таких, як він, було більше в силових структурах, Україна жила б інакше».

Поведінку активістів Сакварелідзе характеризує як трайбалізм, тобто співтовариство, у якому діють родоплемінні зв'язки.

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«Активісти втручаються у роботу правоохоронних органів і не тільки. Без їхньої згоди та благословення ніхто не має права на існування або як мінімум на успішну історію», — розповів ексзаступник генпрокурора.

У такому підході активістів полягає навіть небезпека для правоохоронної системи України, упевнений Сакварелідзе: «Може бути розвалено і все Бюро. А якщо буде посіяна недовіра до керівників правоохоронних органів, які довгі роки співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями, розпочнеться хаос».

Раніше директор Інституту світової політики Євген Магда назвав ризики від усунення Гізо Углави із НАБУ.

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