«Заходить у глухий кут»: аналітик назвав три сценарії завершення війни в Україні

У той час, як повільне просування російських військ в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичним явищем — деякі з них лунають з вуст авторитетних фахівців із зовнішньої політики. Їхні ідеї не є ані розважливими, ані переконливими, але їх варто розглянути добросовісно, а не відкидати як заклики до умиротворення. Утім, на думку старшого наукового співробітника Колумбійського університету Реджана Менона, «зараз не час домовлятися з путіним». Про це він написав у своїй колонці для Foreign Policy.

ВІДЕО ДНЯ

«Ті, хто закликає до переговорів, справедливо зазначають, що американська допомога Україні на рівні останнього траншу — близько 61 мільярда доларів на військові, економічні та гуманітарні цілі — не буде тривати вічно. Виділення Україні наступного року ще більшої суми буде ще складнішим завданням, навіть якщо Джо Байден залишиться президентом, а якщо переможе Дональд Трамп, він може взагалі припинити підтримку. Тим не менш, останній пакет американської допомоги разом з військовою допомогою від різних європейських країн дозволить Україні воювати в наступному році. З огляду на перипетії цієї війни, можливість того, що Київ зможе використати її для відновлення не можна виключати».

На думку експерта, ніхто не може передбачити, як довго триватиме ця війна, а також те, як вплине на неї новітня партія західного озброєння.

«Проте вона вже почала надходити, причому артилерійська і далекобійні версії армійської тактичної ракетної системи (Atakams) вже використовуються. Дехто стверджує, що найкраще, на що може розраховувати Україна, — це угода, яка передбачає її розділ. Навіть якщо припустити, що цей прогноз справдиться, характер і масштаби поділу мають значення. Існують гірші та кращі варіанти. Здатність України вести переговори про післявоєнне врегулювання, з яким вона зможе жити, залежить від її військових показників протягом наступних 18 місяців або близько того.

Іншими словами, важливо вести переговори з позиції сили. Можливо, ті, хто рекомендує переговори, очікують, що втома українців від війни підштовхне Зеленського до торгу з росією. Це можливо, але наразі громадяни України виступають проти угоди з москвою щонайменше так само, як і її лідери — пересічні українці часто кажуть, що путіну не можна довіряти в дотриманні умов врегулювання. Як доказ, багато хто посилається на Будапештський меморандум 1994 року, який включав зобов'язання росії, одного з підписантів, поважати кордони України".

РЕКЛАМА

Реджан Менон зауважує — чим більшу вогневу міць путін спрямовує на Україну, тим більшою стає ненависть українців до росії, а разом з нею і їхня рішучість продовжувати чинити опір.

РЕКЛАМА

«Так, в Україні є ухиляння від призову до армії — частково це пов'язано з багатомісячною, але вже вирішеною невизначеністю щодо майбутньої військової допомоги з боку США і подальшою нестачею критично важливого обладнання для українських військових — але суспільство в цілому не готове здатися. Хто каже, що Україна опинилася в глибокій скруті відтоді, як росія, захопивши Авдіївку в лютому цього року, продовжила просування на захід — і тепер загрожує районам на північ і північний схід від Харкова. Але ці успіхи стали можливими завдяки тому, що Україна вже кілька місяців відчуває гостру нестачу обладнання — передусім артилерії. Проте не було нічого схожого на крах української лінії фронту чи широкомасштабний прорив росіян. Геолокаційні дані показують, що росія втратила майже 16 000 одиниць техніки, в тому числі понад 3 000 танків, а також понад 5 000 бронетранспортерів, бойових броньованих машин і бойових машин піхоти. Крім того, третина кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту була пошкоджена або знищена.

Точилося багато суперечок щодо кількості жертв у цій війні. Міністерство оборони Великої Британії вважає, що загальні втрати росії становлять 465 000 загиблих і поранених солдатів. Але навіть якщо справжня цифра становить лише третину від цієї цифри, втрати росії проти слабшого супротивника все одно були значними. Якщо Україна, підкріплена додатковими військами та озброєнням, відвоює більше територій — навіть якщо ці здобутки не будуть відповідати амбітним цілям Зеленського — і путін зрозуміє, що його армія не зможе відвоювати додаткові території, Україна матиме більше важелів впливу на політичне врегулювання, ніж вона має зараз".

РЕКЛАМА

На думку аналітика, ця війна закінчиться принаймні одним із трьох способів.

Перший — російські військові захоплюють ще більше території, Захід втомлюється від України, і путін нав'язує Києву каральний мир. Частина України стає російською територією, а решта, зберігаючи незалежність, повертається в орбіту москви.

Другий — незважаючи на інтенсивні зусилля, росія контролює менше української території, ніж зараз, путін визнає, що його армія не може діяти краще і може втратити більше землі, настає політичне врегулювання, і Україна врешті-решт вступає до ЄС і НАТО, з умовою, що Київ не дозволить розміщення баз НАТО або постійної присутності іноземних військ на своїй території.

Третій — війна заходить у глухий кут, з якого обидва супротивники не можуть вийти, але путін має достатньо важелів впливу, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує власну переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу тренувати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу росії.

Хоча інші сценарії, безумовно, можливі, ці, за винятком першого, мають спільну рису. Вони вимагають від України посилення її переговорних позицій шляхом припинення наступу росії, проведення власного контрнаступу та відвоювання більшої території.

Раніше повідомлялася думка аналітика про важке становище України: «путін — бомбардуваннями, а Байден — затримкою поставок озброєнь мотивують Зеленського до припинення вогню».

359

Читайте нас у Facebook