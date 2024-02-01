«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

Переможець популярного проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський, який нещодавно випустив ліричне відео, та представники України на Євробаченні-2005 гурт Greenjolly представили осучаснену версію пісні «Ой, там у лузі», засновану на реальних історичних подіях.

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Легендарна композиція ще відома під назвою «Три браття з Прикарпаття». В ній оспівані події, які відбулися в селі Підмихайлівці на Івано-Франківщині у 1945 році. Тоді трьох воїнів УПА та рідних братів з родини Дмитрів було вбило представниками радянської влади. Згодом про цю історію народ склав пісню, аби назавжди закарбувати ці події у пам’яті.

«Я родом із села, — розповів презентуючи пісню Сергій Лазановський. — Тому чудово пам’ятаю цю пісню. Вона завжди викликала особливі емоції. Проте у дорослому віці я ставлюся з трепетом до кожного слова у рядках цього твору. Адже це гіпервідповідально — переспівати „Три браття з Прикарпаття“. Існує вже багато її версій. Ми вирішили створити таку, щоб від кожної ноти йшли мурахи тілом. Адже цю пісню та інші композиції УПА радянська влада забороняла виконувати. Вони збереглися завдяки селам, де їх продовжували підпільно співати».

Музиканти кажуть, що основний меседж «Ой, там у лузі» — розповісти про те, що історія циклічна, вона трансформується та, на жаль, повторюється. І українці, які борються за свою Незалежність та свободу, знову гинуть від рук ворога, який прийшов на їхню землю.

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«Ця пісня — частина нашої історії, — поділився лідер Greenjolly Роман Калин. — Певної родини з чітким драматичним сюжетом. Тому мені як аранжувальнику хотілося підкреслити музичними засобами трагічність цієї історії».

Учасники дуету підкреслюють: ця композиція — відверта пересторога та нагадування на роки. Адже зі скаженим сусідом нам жити поруч завжди. І потрібно не забути та пробачити, а завжди пам’ятати, що все може повернутися знову.

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«Наразі мені важко створювати пісні, не думаючи про війну, — зізнався Лазановський. — Кожна пісня — це певна асоціація з різними меседжами. Я інакше зараз не можу, тому моя творчість про теперішнє та повернення до історичних пісень, які зараз мають значення для українців».

Суперфіналіст «Голосу країни-13» в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про випробування під час великої війни.

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