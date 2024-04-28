За сльози наших невинних дітей: переможець «Голосу країни» записав щемливу пісню з військовим

Переможець талант-шоу «Голос країни» 2021 року Сергій Лазановський презентував нову відеороботу на пісню «Чорна хмара», записану в дуеті з українським захисником Олександром Роменським.

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«Я побачив Сашка у ТікТоці. Це було відео, на якому в нього був приступ ПТСР. В іншому відео він показав своє мирне цивільне життя до війни. Так я почав слідкувати за ним у соцмережах. А пізніше побачив, що він виставив відео, де співає, і я вирішив йому написати. Так ми вирішили написати і записати разом пісню», — розповідає Сергій.

Сергій записував свою частину в Івано-Франківську, Олександр — в Києві. Кліп також знімали в столиці.

В анонсі до кліпу говориться, що Олександр служив добровольцем у 57-й бригаді з 2022-го року. Хлопець воював на території Херсонщини, де отримав перші контузії. Там втратив побратима.

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Пізніше захисника перекинули на Донбас, де він отримав важкі контузії. Як наслідок — не міг ходити, порушився вестибулярний апарат, координація, майже повністю втратив зір, погіршився слух. Реабілітацію проходить і досі.

В пісні виконавці говорять, за що змушені воювати зараз українці, і чому Україна повинна обов'язково перемогти.

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«Історія Сашка торкнулась вашого серденька… Чому саме піснею вирішили зробити для нього збір? Бо це один із способів його реабілітації, один із методів позбутись заїкання. Щоб не просити грошей, ми вирішили записати з ним відеороботу, а кошти з монетизації передати на його лікування. Ваш перегляд — це ваш донат», — закликає Сергій Лазановський.

Допомогти Олександру можна також додатково, фінансово за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/8ojuZCoknv

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Нагадаємо, частина українських артистів волонтерить й так допомагає армії. Інші приєдналися до війська. Зокрема, Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь з початку повномасштабного вторгнення воювали як стрільці та стрільці-парамедики.



Співак Віталій Козловський з 2023 року захищав Україну на найгарячіших напрямках фронту.

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