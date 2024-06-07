В Раді розповіли, чи мають намір призивати 18-річних та як планується зробити мобілізацію ефективнішою

Крім пояснення кроків, які повинні здійснити військовозобов'язані чоловіки для підтвердження права на відстрочку, в Раді вирішили надати відповіді на деякі питання, що турбують суспільство.

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Зокрема, спікер Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, що сьогодні в парламенті не зареєстрована жодна ініціатива з пропозицією знизити мобілізаційний вік.

«Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило», — заявив Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що усвідомлює, що війна є «страшною математикою часу, зброї, фінансів та людського ресурсу». Також він нагадав й те, що парламент ухвалив законодавчі акти для того, щоб зробити мобілізацію справедливою й щоб людей припинили «хапати на вулиці».

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Своєю чергою, заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко поділився думкою, що належний відбір кандидатів до ТЦК зробить мобілізацію ефективнішою.

Відповідаючи на запитання щодо протиправної мобілізації громадян, він зазначив, що кожен випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.

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«Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби», — розповів нардеп.

Він також прокоментував інформацію про заяви щодо побиття співробітниками ТЦК. Горбенко вважає, що потрібно проводити розслідування таких випадків та перевіряти співробітників центрів комплектування.

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«Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування», — наголосив він.

Горденко додав, що також варто запровадити жорстокіші покарання за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію.

Зазначимо, що 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію № 10449. Документ містив зміни щодо процесу мобілізації, які набрали чинності вже 18 травня. Відповідно до закону в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Також військовозобов'язаних зобов'язали оновити особисті дані, втім є й виключення.

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