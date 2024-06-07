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Рекордсмен іспанського футболу шокував уболівальників зовнішнім виглядом: відео стало вірусним

14:37 7 червня 2024
Хіско Надаль

Колишній футболіст «Вільярреала» Хіско Надаль, який став у складі збірної Іспанії віцечемпіоном Європи та світу серед юнаків, вразив уболівальників своїм зовнішнім виглядом.

У свої 37 років (якщо що, Кріштіану Роналду, який досі виблискує на футбольних полях, — 39) колись грізний форвард, який завершив кар'єру в 2018 році, взяв участь у міжнародному турнірі в США за участю ветеранів «Вільярреала», «Бернлі», «Інтера», дортмундської «Боруссії» та «Баварії». І попри те, що Надаль погладшав аж на 50 кг (він і в роки кар'єри не був худим — 81 кг), голи він, як і раніше, забиває справно. Подивіться лише на один…

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