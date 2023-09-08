Іспанія з голом 16-річного вундеркінда знищила у Тбілісі Грузію: відеоогляди матчів кваліфікації Євро-2024

У п'ятницю, 8 вересня, ще у трьох відбірних групах Євро-2024, де напередодні Франція відсвяткувала п'яту поспіль «суху» перемогу, відновилася боротьба за путівки до фінального турніру.

Відбір Євро-2024. 5-й тур

Група А

Грузія — Іспанія — 1:7 (Чакветадзе, 49 — Мората, 22, 40, 65, Квірквелія, 27, у свої ворота, Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74).

Ексчемпіони світу та Європи іспанці після сенсаційної поразки від шотландців (0:2) сповна реабілітувалися перед своїми вболівальниками, забивши у зливу на стадіоні імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі сім (!) м'ячів у ворота аж ніяк не слабкої збірної Грузії, за яку з перших хвилин грали футболісти «Шахтаря» Гочолейшвілі та Азаров.

Жирну крапку в поєдинку, в якому форвард «Атлетико» Мората оформив хет-трик, поставив вундеркінд з «Барселони» Ямал, який став у віці 16 років і 57 днів не лише наймолодшим футболістом в історії збірної Іспанії, але й наймолодшим автором голу (колишній рекордсмен Гаві оформив обидва досягнення у 17 років).

До речі, розгромна поразка від іспанців стала найбільшою в історії збірної Грузії, яку раніше болючіше за інших били Румунія (0:5 1996-го) і Данія (1:6 2005-го).

Кіпр — Шотландія — 0:3 (Мактоміней, 6, Портеус, 16, Макгінн, 30).

Становище команд: 1. Шотландія — 15 очок (5 матчів); 2. Іспанія — 6 (3); 3. Норвегія — 4 (4); 4. Грузія — 4 (4); 5. Кіпр — 0 (4).

Група D

Хорватія — Латвія — 5:0 (Петкович, 3, 44, Іванушец, 13, Крамаріч, 68, Пашаліч, 78).

Знищивши в Рієці суперників з Латвії, Модрич та компанія навіть близько не підібралися до рекорду національної команди. У 2016 році хорвати забили у ворота Сан-Марино аж 10 м'ячів без відповіді.

Туреччина — Вірменія — 1:1 (Йілдирім, 88 — Дашян, 49).

Вірмени під керівництвом екснаставника збірної України Олександра Петракова ледь не створили гучну сенсацію на стадіоні в Ескішехірі. Не втримали перемогу на 88-й хвилині, але все одно вперше в історії (з четвертої спроби) відібрали очки у Туреччини. Така ось жорстка відповідь турецьким уболівальникам, які засвистали перед стартовим свистком гімн Вірменії.

Становище команд: 1. Туреччина — 10 (5); 2. Хорватія — 7 (3); 3. Вірменія — 7 (4); 4. Уельс — 4 (4); 5. Латвія — 0(4).

Група J

Словаччина — Португалія — 0:1 (Бруну Фернандеш, 43).

Боснія та Герцеговина — Ліхтенштейн — 2:1 (Джеко, 3, Люхінгер, 18, у свої ворота — Вольфінгер, 21).

Люксембург — Ісландія — 3:1 (Шано, 9, з пенальті, Боргес Санчес, 70, Сінані, 89 — Гаральдссон, 88). На 73-й хвилині вилучено Магнуссона (Ісландія).

Становище команд: 1. Португалія — 15; 2. Словаччина — 10; 3. Люксембург — 10; 4. Боснія та Герцеговина — 6; 5. Ісландія — 3; 6. Ліхтенштейн — 0.

У суботу, 9 вересня, у відбірному циклі чемпіонату Європи зіграють: група С — Україна — Англія, Північна Македонія — Італія; група F — Азербайджан — Бельгія, Естонія — Швеція; група І — Андорра — білорусь, Румунія — Ізраїль, Косово — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України програла у спарингу Німеччині.

Фото Twitter Selección Española de Futbol

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