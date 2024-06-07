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Суспільство та люди

У Кам’янському запровадили проєкт «АРТ-терапія — лікуємо мистецтвом»: мер Білоусов розповів деталі

15:20 7 червня 2024
Андрій Білоусов та діти

Українське суспільство живе в постійному емоційному стресі через війну. Ми, звісно намагаємося призвичаїтися до нових реалій, але це викликає не абиякі психологічні «гойдалки». Тому кожен із нас шукає спосіб, який допоможе зібрати себе докупи, якимось чином впорядкувати своє життя та відновити внутрішні ресурси. Одним із таких способів можна назвати арт-терапію, яка, по суті, є методикою лікування за допомогою художньої творчості. У прифронтовому Кам’янському, де на початку цього року запрацював потужний «Волонтерський центр», запровадили особливий культурний проєкт «АРТ-терапія — лікуємо мистецтвом».

Подробиці розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

«Об’їхав спеціальні локації в різних частинах міста, де під керівництвом викладачів мистецьких шкіл всі охочі незалежно від віку долучаються до мистецтва — вчаться малювати, танцювати, співати, опановують музичні інструменти, займаються йогою, беруть участь у творчих майстер-класах, мають змогу поспілкуватися з психологом та ознайомитися з іншими напрямами культурної сфери», — сказав Андрій Білоусов.

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За його словами, локації розташовані в місцях, де люди проводять своє дозвілля.

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«У такий спосіб ми залучаємо дітей та дорослих до творчості. Ініційований проєкт став популярним серед мешканців, адже це нагода здобути нові навички та знання, допомогти дитині визначитися з творчими вподобаннями та записати її на заняття в обраний мистецький заклад, а також просто відпочити та відволіктися від турбот сьогодення», — додав Білоусов.

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Діють локації двічі на тиждень — четвер з 17:00 до 19:00 та п’ятниця з 16:00 до 18:00 години:

  • сквер біля Ліцею № 16;
  • сквер вище пам’ятника Матері;
  • кінотеатр «МИР»;
  • площа перед відділенням ЦНАП у Соцмісті.

«Зберігаємо та примножуємо національні традиції, шануємо рідну культуру та віримо в Перемогу!» — закликав Білоусов.

Раніше мер Кам’янського Білоусов розповів про допомогу фронту.

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