39.34 / 39.85 42.25 / 42.93
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Дрони, РЕБ та безпілотне авто»: мер Кам’янського Білоусов розповів про допомогу фронту

19:20 3 травня 2024
Андрій Білоусов

У Кам’янському налагоджено виробництво дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов. За його словами, це стало можливим завдяки співпраці громадських організацій «Бджола» та «Благодійний фонд «Ми з Кам’янського».

«Сьогодні передали військовим з підрозділів Сил Спеціальних Операцій 6 дронів різних типів потужностей, систему РЕБ та інше забезпечення», — сказав він.

Також, за його словами, на передову передали перший безпілотний автомобіль, який волонтери та фахівці виготовили на замовлення наших воїнів.

РЕКЛАМА

«Це спеціалізований транспортний засіб на дистанційному керуванні. Він буде доставляти боєприпаси та інше оснащення військовим, допомагати виконувати бойові завдання. Об’єднуємося заради допомоги Збройним Силам України!», — додав Білоусов.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в місті Кам’янське Дніпропетровської області, у якому багато переселенців з інших громад, на початку цього року запрацював потужний «Волонтерський центр», який об'єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців (ВПО).

РЕКЛАМА

28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мурахи

Зробіть так, і мурахи з попелицею зникнуть з дачі на десятки років (відео)

Лоло Джонс

Красуня-чемпіонка світу зізналася, що у свій 41 рік все ще незаймана (фото)

Чорна смородина

Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

жінка

Зробіть так — і вікна залишатимуться чистими довго після Великодня (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту