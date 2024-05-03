«Дрони, РЕБ та безпілотне авто»: мер Кам’янського Білоусов розповів про допомогу фронту

У Кам’янському налагоджено виробництво дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов. За його словами, це стало можливим завдяки співпраці громадських організацій «Бджола» та «Благодійний фонд «Ми з Кам’янського».

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«Сьогодні передали військовим з підрозділів Сил Спеціальних Операцій 6 дронів різних типів потужностей, систему РЕБ та інше забезпечення», — сказав він.

Також, за його словами, на передову передали перший безпілотний автомобіль, який волонтери та фахівці виготовили на замовлення наших воїнів.

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«Це спеціалізований транспортний засіб на дистанційному керуванні. Він буде доставляти боєприпаси та інше оснащення військовим, допомагати виконувати бойові завдання. Об’єднуємося заради допомоги Збройним Силам України!», — додав Білоусов.

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Нагадаємо, в місті Кам’янське Дніпропетровської області, у якому багато переселенців з інших громад, на початку цього року запрацював потужний «Волонтерський центр», який об'єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців (ВПО).

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