«Потужна сила спільноти»: як у прифронтовому Кам’янському хаб «Волонтерський центр» допомагає містянам

Ворог ледь не щодня щосили обстрілює Дніпропетровщину. Російське військо гатить з артилерії, запускає ракети та дрони-камікадзе. Вони шкодять житлові будинки, лінії електропередач, інфраструктуру, підприємства, забирають життя наших співвітчизників… У такі важкі часи українці гуртуються й намагаються підтримувати один одного, допомагають менш захищеним верствам населення. Зокрема, в місті Кам’янське Дніпропетровської області, у якому багато переселенців з інших громад, на початку цього року запрацював потужний «Волонтерський центр», який об'єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців (ВПО).

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«Це неймовірно важлива ініціатива, яка виявляє потужну силу спільноти та волонтерства. „Волонтерський центр“ виконує величезну роботу, допомагаючи сотням людей у складний час. Їхні зусилля ідуть на користь багатьом, — від вимушених переселенців до захисників країни. Дякую всім волонтерам за їхню надзвичайну працю та відданість!» — такими словами мешканка Кам’янського охарактеризувала роботу Центру.

За цей невеличкий проміжок часу тут вже отримали допомогу близько 3 тисяч людей. Вони приходять сюди у пошуках прихистку, спілкування та самі стають волонтерами й вкладаються в Перемогу — плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, шиють спецодяг для захисників, тощо.

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У Центрі діє безкоштовна їдальня, працює кінотеатр для дітей. Є й банк одягу для видачі нужденним.

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Люди тут також отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари та інші просвітницькі заходи. А кожної середи відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу.

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«Волонтерський центр», відкритий силами громадських організацій «Бджола» та «Фонд розвитку Кам’янського», тісно взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними благодійними організаціями. На базі центру є осередки товариства Червоний Хрест, БФ «Карітас» та Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ.

Мер Кам’янського Андрій Білоусов, за підтримки та ініціативи якого було створено цей Центр, подякував усім дотичним до його функціонування.

«Дякую всім волонтерам міста й країни, які в ці скрутні часи підтримують Збройні Сили, соціально незахищені верстви населення та наближають нашу Перемогу!» — наголосив Білоусов.

Також варто відзначити, що місто надало приміщення для діяльності всіх цих громадських організацій та допомагає в їхній роботі.

Раніше ФАКТИ розповіли, як міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко стали пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро — Кам’янське. Також Андрій Білоусов розповідав, для чого у місто приїздила відома телеведуча Марія Єфросініна.

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