Вбив двох зайців одним пострілом: Чарльз III прийняв важливе рішення щодо Гаррі та рідного брата

Поки принц Гаррі та його сімейство святкували день народження принцеси Лілібет в Монтесіто, король Чарльз III прийняв вкрай важливе рішення, яке більше ніколи не дозволить Сассексам повернутися до Великобританії в їх котедж Фрогмор.

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Про це пишуть британські ЗМІ.



Зокрема, стало відомо, що Чарльз запропонував заїхати до Фрогмор-хаусу своєму молодшому братові Ендрю — це нібито допоможе принцу тимчасово сховатися від недавнього удару по його репутації, пов'язаного зі звинуваченнями у сексуальних злочинах.

Королівський експерт Том Куін вважає, що це не тільки великодушний жест щодо Ендрю, але й досить чіткий сигнал Гаррі, який був виселений з котеджу після рішення припинити виконувати свої обов'язки.

«Для короля Чарльза примус Ендрю переїхати до Фрогмору вирішує відразу кілька проблем: посилає Гаррі повідомлення про те, що, йому як члену королівської сім'ї, який відмовився виконувати свої обов'язки, ніколи не буде дозволено повернутися у Фрогмор. Це також посилає сигнал Ендрю про те, що зганьбивши себе, він більше не може розраховувати на розкішне королівське життя», — поділився Куїнн.

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Раніше було названо причину, через яку Єлизавета II старанно уникала зустрічей із принцом Гаррі та Меган Маркл. З цією ж проблемою сьогодні зіткнувся і Чарльз III, який також відмовляється від побачень із сином або призначає йому дуже рідкі та короткочасні рандеву.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як планується провести день народження Чарльза ІІІ та військовий парад на тлі лікування короля та принцеси Кейт.

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