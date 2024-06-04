Вечірка в Монтесіто: Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували день народження принцеси Лілібет

Герцог і герцогиня Сассекські, які днями відсвяткували річницю весілля, відзначачили третій день народження своєї доньки, принцеси Лілібет. Святкування відбулося вдома в Монтесіто, повідомляє People. Серед гостей були близькі друзі та родичі, а також деякі друзі Лілібет.

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Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор народилася в Каліфорнії після того, як принц Гаррі і Меган відійшли від своїх королівських ролей і у 2020 році переїхали в рідний штат Меган в США зі своїм сином, принцом Арчі, якому зараз 5 років.

У березні 2023 року видання повідомило, що герцог і герцогиня Сассекські використовують королівські титули своїх дітей, завдяки новині про хрестини їхньої доньки. Після того, як їхній дідусь король Чарльз зійшов на престол у вересні 2022 року, Арчі та Лілібет отримали титули принца та принцеси, ставши принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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Принц Гаррі та Меган виховували своїх дітей поза увагою громадськості, і світ вперше побачив Лілібет на святковій листівці Сассекських 2021 року.

Принц Гаррі та Меган протягом багатьох років ділилися милими подробицями про Лілібет: від її «дуже холодного» характеру до її рішучості «не відставати» від старшого брата. Арчі виповнилося 5 років 6 травня, і Сассекські відсвяткували його день народження наодинці, перш ніж принц Гаррі і Меган вирушили в офіційну поїздку до Нігерії, яка стала для них першою офіційною міжнародною поїздкою після того, як вони відійшли від своїх королівських ролей.

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Хоча принц Арчі та принцеса Лілі не приєдналися до подорожі, вони були в центрі уваги принца Гаррі та Меган. Відвідуючи школу в Абуджі в перший день перебування в Нігерії, герцогиня Сассекська розповіла, що «співи і танці» були «улюбленим заняттям» Лілі, ймовірно, через «всі ці стрибки навколо». Меган також сказала, що Арчі подобалося конструювання, коли діти демонстрували свої роботизовані проєкти в STEM-класі.

Пізніше герцогиня Сассекська описала своїх дітей як «дуже балакучих та милих» під час виступу на заході для жінок-лідерів 11 травня і згадала, що вона «сумує за своїми дітьми» 12 травня, коли в США відзначали День матері.

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Нагадаємо, що поїздка Сассексів до Нігерії викликала обурення королівської сім’ї та критику від першої леді Нігерії сенаторки Ремі Тінубу.

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