Україна пропустила за пів години три м'ячі та програла Польщі: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 7 червня, збірна України з футболу, що виборола путівку на чемпіонат Європи, провела на Національному стадіоні імені Казімєжа Гурського у Варшаві контрольний поєдинок проти 28-ї команди рейтингу ФІФА («жовто-сині» — на 22-й позиції) Польщі.

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Товариський матч

Польща — Україна — 3:1

Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко, 46), Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 69), Ярмоленко (Циганков, 69), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).

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Голи: Валюкевич (11), Зелінські (16), Романчук (30) — Довбик (41).

У порівнянні з понеділковим матчем з німцями (0:0) наставник «жовто-синіх» Сергій Ребров виставив на поєдинок проти Кадри 11 нових футболістів, у тому числі захисника «Евертона» Миколенка, який відновився після травми.

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Вже на 2-й хвилині зустрічі поляки втратили через травму коліна форварда «Ювентуса» Міліка (судячи з кульгавості та жалобного виразу обличчя на Євро-2024 він не поїде). Але невдовзі футбольний Бог сповна компенсував польським уболівальникам пережите. На 11-й хвилині Валюкевич (після неузгоджених дій наших захисників), на 16-й — Зелінські (тут уже претензії до голкіпера Бущана), а на 30-й уродженець… Ковеля Волинської області Романчук (Зубков не втримав «земляка» під час подачі кутового) тричі вразили ворота України.

Початок — гірше не вигадаєш. Схоже, дехто з підопічних Реброва після «вчиненого» у цій зустрічі поїде на чемпіонат Європи до Німеччини виключно для участі у тренувальному процесі (заявку збірної України з 26 осіб вже надіслано до УЄФА).

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Українські вболівальники на трибунах головної спортивної арени Польщі злегка пожвавилися, коли наприкінці першого тайму найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії Довбик розібрався із двома захисниками та відіграв один м'яч — 3:1.

Після перерви у грі команди Реброва (після виходу на заміну Зінченка, Мудрика та Циганкова) було не все так сумно. Але потяг пішов ще до перерви. На Євро такий «бардак» біля своїх воріт коштуватиме значно дорожче.

Нагадаємо, що останній спаринг у рамках підготовки до Євро-2024 збірна України проведе 11 червня у Кишиневі з Молдовою.

На самому ж чемпіонаті Європи «жовто-сині» виступатимуть в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

В інших товариських поєдинках за участю європейських збірних, що відбулися 7 червня, зафіксовано такі результати: Чехія — Мальта — 7:1 (Барак, 6, з пенальті, Хітіл, 44, 57, Юрасек, 48, Лінгр, 71, Юрашек, 86, Черни, 89 — Мбонг, 59; на 84-й хвилині у гостей вилучено Мбонга), Вірменія — Казахстан — 2:1 (Марочкін, 4, у свої ворота, Бічахчян, 58 — Ісламхан, 90+6, з пенальті), Англія — Ісландія — 0:1 (Торстейнссон, 12), Румунія — Ліхтенштейн — 0:0, Німеччина — Греція — 2:1 (Хаверц, 56, Гросс, 89 — Масурас, 34), Шотландія — Фінляндія — 2:2 (Хосконен, 54, в свої ворота, Шенкленд, 58 — Каллман, 72, Антман, 85), білорусь — росія — 0:4 (Обляків 8, Тюкавін, 20, Чалов, 63, 69).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

Фото uaf.ua

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