Україна у день ювілею Реброва встояла на полі чотириразових чемпіонів світу: відеоогляд матчу
У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу, яка здобула путівку на чемпіонат Європи, провела на арені «Макс Морлок Штадіон» у Нюрнберзі товариський матч проти господарів Євро-2024 команди Німеччини.
Товариський матч
Німеччина — Україна — 0:0
Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Конопля (Тимчик, 80), Степаненко (Бражко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64), Циганков (Ярмоленко, 64), Яремчук (Довбик) 73).
У день поєдинку з бундестім, у заявку на який не потрапили новоспечений переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін та ще не зовсім здоровий Віталій Миколенко, головному тренеру української збірної Сергію Реброву виповнилося 50 років. І його підопічні, звичайно ж, були не проти порадувати свого тренера і грою, і результатом. Тим паче, що у минулорічному спарингу з чотириразовими чемпіонами світу німцями у Бремені «жовто-сині» втратили перемогу лише у компенсований час (3:3).
Цього разу німці більшу частину першого тайму мали повну ігрову перевагу, але створювати забійні моменти біля воріт Трубіна їм не дозволяли. Хоча шанси забити у бундестім були (з 11 ударів по воротах «жовто-синіх» у площину припав лише один). Наші відповідали рідко, але гостро. Принаймні після ударів Мудрика та Яремчука вболівальникам на трибунах, серед яких був канцлер Німеччини Олаф Шольц, ставало моторошно.
У другому таймі німці, які кинули у бій свіжі сили, посилили тиск на ворота Трубіна, але голкіпер «Бенфіки» діяв бездоганно. Жоден із 26 ударів німців (5 — у площину) так і не досяг мети. Непоганий подарунок Реброву на ювілей.
Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2024 збірна України ще зіграє з Польщею (7 червня у Варшаві) та Молдовою (11 червня у Кишиневі).
На самому ж чемпіонаті Європи «жовто-сині» виступатимуть в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччині (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).
В інших товариських поєдинках за участю європейських збірних, що відбулися 3 червня, зафіксовано такі результати: Англія — Боснія та Герцеговина — 3:0 (Палмер, 60, з пенальті, Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89), Хорватія — Північна Македонія 3:0 (Майєр, 10, 45, Пашаліч, 79), Гібралтар — Шотландія — 0:2 (Крісті, 58, Адамс, 85), Албанія — Ліхтенштейн — 3:0 (Броя, 31, Асані, 47, Мучі, 67).
Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.
Фото kicker. de, uaf.ua76
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