«Не повинно бути ніяких табу»: Макрон вразив новою заявою про Україну

Президент Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Франції, заявив на пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном, що Україна підтримує ідею направлення західних інструкторів в нашу країну, оскільки це швидший і практичніший спосіб навчання. Він подякував Макрону за його «сміливі» рішення щодо підтримки України, пише RMF 24.

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Французький президент також повідомив, що інші держави погодилися направити військових інструкторів в Україну, не називаючи країн.

«Багато наших партнерів вже погодилися. Ми сформуємо міжнародну коаліцію найближчими днями», — сказав він.

Крім того, Франція надасть Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000−5. Вони дозволять Україні захистити свою територію та повітряний простір, сказав президент в інтерв'ю французьким ЗМІ. Винищувачі Mirage 2000−5 використовують, зокрема, Греція, Катар і Об'єднані Арабські Емірати, французька армія має близько 26 літаків цього типу.

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Макрон додав, що передбачається «програма підготовки льотчиків», і пояснив, що він пропонує «підготувати 4500 українських солдатів».

Відповідаючи на запитання про можливе направлення французьких військових інструкторів в Україну, він заявив, що «не повинно бути ніяких табу» на це питання.

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«Територія України є суверенною. Мова не йде про відправку на навчання в зону бойових дій», — сказав він.

Макрон стверджує, що Париж хоче допомогти Україні захистити себе, але не хоче «ескалації війни». Він запевнив, що Франція «не воює з росією та її народом».

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Раніше президент США Джо Байден напередодні візиту до Франції для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Другій світовій війні, куди не запросили росію, оприлюднив свою формулу миру в Україні.

Фото: president.gov.ua

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