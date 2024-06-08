До родинного маєтку покійної принцеси Діани викликали поліцію: подробиці інциденту

Родинний будинок принцеси Діани Альтхорп-хаус належить сім'ї Спенсерів протягом століть, а її брат Чарльз Спенсер є дбайливим охоронцем маєтку. Саме там зараз зберігається знаменита діадема Діани, яку, можливо успадкує принцесса Шарлотта.

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Зазвичай представники громадськості потрапляють на територію тільки тоді, коли будинок відкритий у липні та серпні. Але, як повідомив менеджер з охорони пам'яток Ейді Гріно, на початку червня там було кілька ранніх і небажаних відвідувачів, пише hellomagazine.

У соціальній мережі він написав: «Неймовірно, але сьогодні на одному з наших полів біля шосе А428, серед білого дня, кинули дві розбиты машини! Мабуть, використовувався дуже великий транспортний засіб. З ними було знайдено багато відповідних документів. Поліція Північної Нормандії поінформована».

Разом зі своїм повідомленням він поділився зображеннями автомобілів, про які йдеться. Вони були розбиті на металолом і розкидані по полю разом з речами, які, як виявилося, належали їхнім колишнім власникам.

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Підписники Гріно відреагували, один з них прокоментував: «Неймовірно!»

Родинний будинок Спенсерів Альтхорп-хаус занесений до списку пам'яток архітектури першого класу. Маєток має розлогі володіння і розташований на північний захід від Нортгемптона, між селами Грейт-Брінгтон і Харлстоун. Він належить родині вже понад 500 років і розташований на неймовірних 13 000 акрах, 550 з яких займають будинок і сади. 60-річний Чарльз Спенсер успадкував маєток, коли став 9-м графом Спенсером після смерті свого батька Джона у 1992 році.

В останні роки він та його дружина Карен наполегливо працювали над відновленням прекрасного маєтку до його колишньої слави. Вони ділять свій розкішний будинок і сади з безліччю чарівних тварин, серед яких їхнє нове цуценя-фокстер'єр, кіт Руді, павичі Тім і Джим, а також дві вівці на ім'я Мінті та Лакі.

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Принцеса Діана після розлучення з Чарльзом (тоді ще принцом) спочатку хотіла повернутися до маєтку, але, на жаль, цього не сталося з міркувань безпеки.

Як пояснив її брат в інтерв'ю роками пізніше: «У Діани була прекрасна мрія, що вона зможе жити нормальним життям після цього. Але єдиний будинок, на який вона поклала око в парку в Альтхорп-хаус, був з трьома спальнями і за 100 ярдів від дороги. І це було просто неможливо».

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Покійну принцесу поховали на острові на Овальному озері на території будинку. До місця спочинку Діани можна дістатися лише на човні, і воно закрите для відвідування. Раніше тут був міст, по якому відвідувачі могли дістатися до острова, але пізніше його розібрали з міркувань безпеки. Однак відвідувачі можуть віддати данину пам'яті в храмі в грецькому стилі на території маєтку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган Маркл в Африці по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани.

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