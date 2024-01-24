Принцеса Шарлотта успадкує безцінну реліквію від принцеси Діани

Принцеса Шарлотта, яка успадкувала музичні здібності своєї матері, донька принца Вільяма і принцеси Кейт, є першою в черзі на успадкування однієї з найбільш знакових прикрас принцеси Діани. Приголомшливу діадему носила покійна принцеса Уельська в день свого весілля в 1981 році, коли вона вийшла заміж за принца Чарльза. Раніше «ФАКТИ» писали про те, які прикраси отримає Лілібет від Меган Маркл і принца Гаррі.

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За словами королівських інсайдерів, статус принцеси Шарлотти як старшої онуки принцеси Діани означає, що вона матиме право першого вибору, коли справа дійде до того, які скарби вона успадкує у віці 18 років. Виступаючи у 2021 році, інсайдер, близький до сімей Кембриджських і Спенсерів, сказав, що восьмирічна принцеса Шарлотта «матиме право вибору серед палацових коштовностей».

Вважається, що вік принцеси Шарлотти, а також її вища позиція в королівській лінії успадкування дасть їй пріоритет перед дочкою принца Гаррі, принцесою Лілібет, якій лише два роки. Культова тіара Спенсерів, яка, без сумніву, є найціннішою реліквією родини Спенсерів, наразі зберігається в родинному будинку Альтхорп Хаус і перебуває під опікою молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера. Однак один інсайдер стверджував, що діадемі вже призначено велике майбутнє.

В інтерв'ю GoodToKnow королівське джерело повідомило: «Вільям близький зі своїм дядьком і запитав, чи можна колись передати Шарлотті тіару його матері. Вільям цілком усвідомлює, що у графа є власні доньки, але вони погодилися, що культова прикраса Діани належить її першій онуці».

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Тим часом інший інсайдер з палацу розповів NewIdea про «запаморочливе хвилювання» принцеси Шарлотти з приводу успадкування безцінної реліквії.

«Вона знає все про свою бабусю Діану, адже Діана — одне з її імен. Вона також бачила фотографії, на яких вона носить тіару. Шарлотта більш ніж усвідомлює, що вона принцеса, і в неї вже є пластикові діадеми та сукні, в які вона грається. Це дуже мило».

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Колекція ювелірних прикрас принцеси Шарлотти має бути розкішною, оскільки ходять чутки, що вона також успадкує інкрустовану смарагдами Володимирську тіару, яку любила покійна королева Єлизавета II.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про проблеми зі здоров’ям короля Чарльза та герцогині Кейт.

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