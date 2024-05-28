В Луганську вночі лунали вибухи, а росіянам доведеться закуповувати рекордну кількість «чорних мішків»

Останнім часом все частіше мешканці окупованого Криму та Донбасу повідомляють про вибухи та прильоти по військових об'єктах росіян.

Чергову «бавовну» зафіксували в ніч на вівторок, 28 травня. У тимчасово окупованому Луганську чули вибухи. Приліт був по місцевому аеродрому.

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Про це пише український ресурс з посиланням на луганські пабліки.

За повідомленнями у мережі, прилітало двічі — увечері та ближче до ночі. Вибухи, як стверджується, були у районі інфраструктурних об'єктів колишнього військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, зокрема на території аеродрому.

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Стверджується, що поки точно неясно, що саме там було вражено, але на відео, яке розповсюджується у мережі, фіксується велика площа, охоплена численними осередками пожежі.

Також досить оптимістичні новини повідомили у Генеральному штабі ЗСУ: за добу знищено велику, майже рекордну кількість російських окупантів — 1460 осіб. При цьому загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 503 800 осіб.

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Також за добу було знищено:

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Як повідомлялось, сьогодні вночі українська ППО знищила ворожі «шахеди» в межах Запорізької, Дніпропетровської та Черкаської областей.

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