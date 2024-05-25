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В Криму масово евакуюються військові частини рф

20:02 27 травня 2024
Чорноморський флот РФ

Окупанти почали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкоя, де ЗСУ нещодавно завдали потужного удару по російській авіабазі, а також активно відновлюють аеродроми в глибині півострова. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» із посиланням на інформацію, отриману від своїх агентів у різних підрозділах ЗС рф.

«Російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми в глибині Криму. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення і, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині півострова, таких як Кіровське (у районі Феодосії) і Багерове (у районі Керчі)», — йдеться у повідомлені.

Однак, попри всі зусилля, окупанти не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків.

«Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах. Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ», — повідомляє «АТЕШ».

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Нагадаємо, днями у Чорному морі було потоплено ще один військовий корабель росіян. Крім того, Україною було здійснено багатосторонню атаку на порт та нафтобазу Новоросійська.

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