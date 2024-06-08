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Навіщо досвідчені городники перед посадкою обробляють насіння перекисом водню

17:25 8 червня 2024
Замочування насіння

Досвідчені городники, які раніше розказали, чим підживити землю на грядці після збирання врожаю, розповіли, навіщо оброблювати насіння перед посадкою перекисом водню, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Так, обробка насіння перед посадкою перекисом водню — це простий прийом їхнього знезараження та стимуляції зростання. Перекис водню підвищує схожість, прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.

Для знезараження посівного матеріалу: на 20 хвилин замочують насіння в 10% розчині перекису водню. Співвідношення розчину та насіння: 1 до 1. Після насіння промийте, підсушіть та висівайте.

Для підвищення посівних якостей: замочувати насіння потрібно в 0,4% розчині перекису водню приблизно 12 годин.

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Якщо плануєте замочити тугоподібне насіння (петрушка, буряк та ін.), залиште його в розчині на добу.

Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли про корисну «хімію», яка може суттєво збільшити врожай.

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