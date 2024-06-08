Навіщо досвідчені городники перед посадкою обробляють насіння перекисом водню

Досвідчені городники, які раніше розказали, чим підживити землю на грядці після збирання врожаю, розповіли, навіщо оброблювати насіння перед посадкою перекисом водню, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, обробка насіння перед посадкою перекисом водню — це простий прийом їхнього знезараження та стимуляції зростання. Перекис водню підвищує схожість, прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.

Для знезараження посівного матеріалу: на 20 хвилин замочують насіння в 10% розчині перекису водню. Співвідношення розчину та насіння: 1 до 1. Після насіння промийте, підсушіть та висівайте.

Для підвищення посівних якостей: замочувати насіння потрібно в 0,4% розчині перекису водню приблизно 12 годин.

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Якщо плануєте замочити тугоподібне насіння (петрушка, буряк та ін.), залиште його в розчині на добу.

Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли про корисну «хімію», яка може суттєво збільшити врожай.

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