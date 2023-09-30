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Сода, оцет чи перекис водню: чим підживити землю на грядці після збирання врожаю

13:35 30 вересня 2023
Полив городу лійкою

Зараз садівники і городники закінчують збирати урожай і закладати його на зимове зберігання. А ще є гарна нагода потурбуватися про вашу земельну ділянку, щоб вона шедро порадувала вас і наступного сезону.

Як це зробити, розповів автор популярного YouTube-каналу «Поради біолога».

Він запропонував приготувати свої фірмові диво-коктейлі, якими слід щедро полити землю.

Коктейль 1. Візьміть 1 літр води, додайте 1 столову ложку оцту, пляшечку перекису водню і добре збовтайте. Суміш треба настояти протягом 2 годин, а потім додати 1 склянку у 10-літрове відро води і нею поливати чи оббризкувати рослини.

Коктейль 2. Візьміть 1 літр води, додайте 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку кісткового борошна. Розчиніть увесь об'єм у відрі води і використовуйте на грядці.

Коктейль 3. Найпростіший рецепт — додавання кількох столових ложок соди у відро з водою.

Нагадаємо також про правила підживлення полуниці перед новим сезоном.

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