«Вона б із задоволенням була тут»: принц Вільям про одужання Кейт Міддлтон

Принц Уельський раніше говорив, що його дружина «почувається добре», оскільки вона залишається поза увагою громадськості. Під час заходу, присвяченого 80-річчю висадки в Нормандії 5 червня, Вільям відповів на запитання про свою дружину, яка проходить курс лікування від раку. Ветеран запитав Вільяма, чи «стає Кейт краще».

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«Вона б із задоволенням була тут», — відповів 41-річний принц Вільям, пише People.

42-річна принцеса Уельська залишалася поза увагою громадськості після того, як 22 березня оголосила, що у неї діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії. Принцеса сказала, що повернеться до своєї королівської роботи, коли прийде час. Пізніше з'явилася офіційна інформація про те, що Кейт Міддлтон не буде присутня на традиційній репетиції параду Trooping the Colour.

«Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам, як родині, зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершую лікування, — сказала принцеса Кейт у відео, знятому в саду Віндзорського замку, недалеко від її будинку — котеджу Аделаїда, де вона живе з принцом Вільямом і їхніми дітьми, 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї. — Моя робота завжди приносила мені глибоке почуття радості, і я з нетерпінням чекаю повернення до неї, як тільки буду в змозі, але наразі я маю сфокусуватися на повному одужанні».

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Хоча принцеса Уельська не з'являлася на публіці протягом останніх тижнів, джерела повідомляють People, що нещодавно її бачили зі своєю сім'єю.

Принц Вільям взяв кілька тижнів перерви у виконанні публічних королівських обов'язків після того, як його дружина поділилася новинами про стан здоров'я, і повернувся до роботи в середині квітня. Спадкоємець британського престолу вже кілька разів заявляв на нещодавніх зустрічах, що його дружина «почувається добре».

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Раніше принц Вільям розкрив кар’єрні плани сина Джорджа.

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