В росії здійснено замах на колишнього мера Куп’янська Геннадія Мацегору, який під час окупації міста перейшов на бік ворога. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж. Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта. Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Бердянську було ліквідовано колабораціоніста, який катував українців.

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