«Відправ туди своїх батьків»: українці розкритикували ідею призивати до війська дідусів у віці «60+»

В зв'язку з тим, що мобілізація до війська проходить без помітних успіхів, народні депутати постійно «вигадують» власні ноу-хау щодо того, як збільшити кількість призовників — до прикладу, призивати 18-річних хлопців. Потім через ці «ідеї» повинно виправдовуватись керівництво парламенту.

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Днями про ще одну подібну «пропозицію» оголосила членкиня парламентського комітету з транспорту та інфраструктури Оксана Савчук, яка запропонувала Верховній Раді розглянути варіант залучення на службу у Збройних силах України пенсіонерів віком від 60 років.

Народна депутатка наголосила, що люди віком від 60 років можуть виконувати певні функції в армії і надання їм права служити є необхідністю у нинішніх реаліях.

За словами Савчук, під «службою» не обов’язково мають на увазі перебування в окопах, адже є також інженерні війська, комусь потрібно ремонтувати військову техніку. До цих робіт можна залучати пенсіонерів. На цих посадах можуть принести користь державі.

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За її словами, йдеться про контракт терміном на шість місяців із правом добровільного продовження.

На жаль, пропозиція не знайшла палкої підтримки в українців. Але замість того, щоб написати, що в країні налічується 154 тисячі військових пенсіонерів віком 40+, які цілком можуть поповнити лави ЗСУ, і від яких буде набагато більше користі, ніж від 60-річних дідусів, наші співгромадяни перейшли «на особистості».

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«А де твої батьки? Ти їм вже дала можливість таку? Покажи приклад як це робиться, і всю рідню свою також туди, вони тобі добровільно подякують!», «Ви що, всі вже там хворі?», «Що вона курить?» — пишуть у коментарях в соцмережі одного з регіональних ЗМІ.

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Тож в цілому, схоже, українці не в захваті від «ідеї».

Нагадаємо, що раніше великий резонанс у суспільстві викликали плани щодо мобілізації до війська засуджених, проте реальність спростувала ці побоювання.

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