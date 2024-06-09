«Не хочу ескалації»: «друг путіна» Фіцо вкотре оскандалився зі своєю заявою про Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого майже місяць тому було скоєно замах, опублікував у соцмережі світлину з лікарняної палати та заявив, що не втягуватиме свою країну у «військові авантюри» і не дозволить Україні бити словацькою зброєю по росії.

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«Я проголосував у лікарні, бо ці вибори теж важливі. Голосувати треба за євродепутатів, які підтримають мирні ініціативи, а не продовження війни. Згода західних країн дати Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території росії — це лише доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруженості з російською федерацією, яка обов'язково відбудеться», — написав Фіцо, якого називають «другом путіна».

За словами прем’єр-міністра, він «не буде втягувати Словаччину в подібні військові авантюри».

«І в рамках наших невеликих словацьких можливостей, я зроблю все, щоб мир став пріоритетом над війною», — констатував він.

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Раніше заступник Роберта Фіцо міністр оборони Роберт Калиняк повідомив, що одужання посадовця, який зазнав вогнепальних поранень у живіт, рухається правильним напрямком, але буде дуже довгим.

Нагадаємо, Роберт Фіцо вважає, що єдиний спосіб покласти край війні росії проти України — це віддати частину української території російським окупантам.

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