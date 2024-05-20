Замах на Фіцо: у нападника могли бути спільники

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений кількома пострілами в результаті нападу. Спочатку влада припускала, що напад був здійснений одним злочинцем. Зараз правоохоронці розслідують, чи причетні до нападу інші особи. Про це заявив журналістам у Братиславі міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток.

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«Ми створили групу слідчих, які також працюватимуть з версією, що це не був вовк-одинак», — сказав він.

Однією з зачіпок є те, що повна історія вмісту сторінки підозрюваного у фейсбуці була видалена через дві години після його арешту. У той час він перебував у руках поліції та не мав доступу до своєї сторінки. Його дружина також не мала до неї доступу в той час, пояснив міністр, пише n-tv.de.

«Слід з'ясувати, чи злочинець належав до певної групи людей, які могли вербувати й підтримувати один одного для скоєння цього злочину», — сказав Есток.

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Віцепрем'єр-міністр Роберт Калиняк також заявив, що є ознаки того, що замах «обговорювався в ширшому колі».

«Все це шокуюча інформація, і для багатьох з нас було б набагато легше, якби ми могли говорити лише про одну людину. Ситуація виявляється навіть гіршою, ніж ми очікували», — сказав він.

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Через чотири дні після нападу життя Роберта Фіцо поза небезпекою. Однак стан його здоров'я все ще залишається поганим, повідомив Роберт Калиняк.

«Ми всі трохи заспокоїлися, — сказав він біля лікарні. - Але про переведення до лікарні у столиці Братиславі поки що не може бути й мови. Проте найгірші побоювання поки що позаду».

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Нагадаємо, 59-річний проросійський глава уряду Словаччини отримав кілька куль під час зустрічі з громадянами перед культурним центром в центральному словацькому місті Хандлова в середу. На відеозаписі видно, як він підійшов до глядачів за бар'єрами й потиснув руку, коли чоловік зробив крок вперед, витягнув руку й вистрілив. Нападник був заарештований.

За повідомленнями ЗМІ, заарештованому підозрюваному в нападі 71 рік, він колишній охоронець і автор поетичних книг. Йому висунули звинувачення у замаху на вбивство. У суботу суд постановив, що підозрюваний повинен залишатися під вартою.

Одразу після нападу поведінка охоронців Фіцо була піддана критиці. Експерти критикували, зокрема, їхню хаотичну поведінку. Вони здивовані тим, що нападник зміг зробити кілька пострілів і що ніхто не став перед ним. Влада з’ясовує, чи був політику наданий достатній захист.

Розслідування «перешкоджання виконанню обов'язків державного службовця» розпочато, повідомила прессекретарка влади інформаційному агентству TASR.

Роберт Фіцо вступив на посаду прем'єр-міністра в жовтні, і з 2006 року він обіймав цю посаду тричі. Відтоді він ініціював зміни в політиці, які критики в опозиції назвали захопленням влади. Він скоротив допомогу Україні й водночас шукав діалогу з росією. Він поклав на НАТО часткову відповідальність за російську агресивну війну. Фіцо також позбавив повноважень спеціальну прокуратуру, яка мала боротися з корупцією у країні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував замах на словацького прем'єра та спрогнозував реакцію росії.

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