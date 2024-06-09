«Ніби хтось душить тебе»: Селін Діон описала вплив синдрому скутості на свій голос

56-річна п'ятиразова володарка «Ґреммі» Селін Діон дала перше після важкого захворювання телевізійне інтерв'ю каналу NBC News, в якому розповіла про свій стан. Вона оголосила про діагноз — синдром скутості — у 2022 році, пише People.

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«Це ніби хтось душить тебе. Ніби хтось тисне на твою гортань, горлянку, — сказала зірка. — Ти говориш і не можеш підвищити або знизити голос. Це призводить до спазму. Почалося все в горлі. І я подумала: „Ні, добре, все буде добре“. Але це також може бути в черевній порожнині, може бути в хребті, може бути в ребрах».

Співачка зазначила, що іноді їй здається, що скутість замикає її на місці.

«Таке відчуття, що якщо я поставлю ноги, вони так і залишаться в цьому положенні, — сказала Селін. — Або якщо я готую — тому що я люблю готувати — мої пальці, мої руки, стануть в потрібне положення і ти не можеш їх розтиснути. У мене колись були зламані ребра, тому іноді, коли це дуже сильно, вони можуть зламатися».

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У грудні 2022 року Діон повідомила, що у неї діагностували синдром скутості, рідкісне невиліковне неврологічне захворювання, яке може викликати виснажливі м'язові спазми, і через це вона скасувала всі майбутні виступи. Як сказала тоді вокалістка: «На жаль, ці спазми впливають на всі аспекти мого повсякденного життя. Іноді викликають труднощі при ходьбі та не дозволяють мені використовувати голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла».

Захворювання вражає центральну нервову систему, зокрема головний і спинний мозок.

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Попри свій стан, зірка не падає духом. Так, цьогоріч важкохвора Селін Діон несподівано з’явилася на церемонії «Греммі». А раніше співачка розповіла, чому після весілля в неї на обличчі з'явився синець розміром з яйце.

Фото: getty images

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