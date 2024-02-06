Важкохвора Селін Діон несподівано з’явилася на церемонії «Греммі»

Нещодавно на арені Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії «Греммі». Однак не тільки переможці привернули увагу публіки на церемонії нагородження. Наприкінці вечора на сцену піднялася співачка Селін Діон. Останнім часом вона уникає публічних виступів через рідкісну хворобу «синдром скутості».

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55-річна співачка вручила останню нагороду вечора — за альбом року. Сама вона вперше отримала цю нагороду 27 років тому. Загалом за свою кар'єру вона отримала п'ять «Греммі» і 16 разів була номінована на цю нагороду. Перший трофей їй вручили в 1992 році, пише Reuters.

Коли вона вийшла на сцену в сукні до підлоги і вовняному пальто, її зустріли оваціями.

«Дякую вам усім, я теж вас люблю. Коли я кажу, що щаслива бути тут, я дійсно маю на увазі це від щирого серця», — сказала вона перед тим, як оголосити співачку Тейлор Свіфт переможницею.

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Це була рідкісна поява Селін Діон. У 2022 році у неї діагностували рідкісне і невиліковне нервове захворювання — «синдром скутості». Відтоді вона майже не з'являлася на публіці. Перед «Греммі» вона виступила на хокейному матчі в листопаді минулого року. До цього її остання публічна поява була три з половиною роки тому. Через діагноз їй довелося відкласти свій тур у травні 2023 року.

Додамо, Селін Діон відкрито говорить про свою хворобу, її сестра також розповіла про неї наприкінці минулого року і розкрила подробиці про стан відомої музикантки.

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