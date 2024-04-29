У Селін Діон після весілля на обличчі залишився синець розміром з яйце: що трапилося

Виконавиця хіта «All By Myself» Селін Діон, яка нещодавно розповіла про боротьбу з невиліковною хворобою, згадала культову весільну сукню та діадему, яку вона одягла на своє весілля 1994 року з Рене Анжелілем, і виявилося, що більше — то не завжди краще.

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«Коли ми зняли діадему, у мене був поріз, тому що вона занадто сильно тиснула», — сказала вона у відеоінтерв'ю для Vogue, пояснивши, що прикраса була фактично «пришита» до її голови через те, що була дуже великою та важкою. Але все стало ще гірше наступного ранку після весілля.

«Я прокидаюся, дивлюся на себе в дзеркало. У мене посередині лоба синець розміром з яйце», — згадує 56-річна Селін.

Вона пожартувала, що потім подивилася на чоловіка й сказала: «Тепер уже пізно — ми одружені».

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Весілля Селін Діон та Рене Анжеліла

Але рана на лобі була настільки великою, що навіть почалися проблеми з очима. Селін звернулася до лікаря та була змушена три тижні приймати антибіотики, пише eonline.com.

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Проте ніщо не могло завадити їй відчути радість весілля. Як вона додала: «Коли ти така щаслива, немає ніякої ваги, немає ніяких проблем. Немає болю».

Селін і Рене, які мають спільних синів — Рене Шарля (23 роки) та близнюків Нельсона й Едді (13 років), — були одружені 22 роки, доки чоловік не помер від раку у 2016 році.

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В останні роки стан здоров'я самої Селін погіршився: у 2022 році співачка розповіла про свій діагноз — «синдром скутості». Проте вона не дозволяє хворобі завадити їй жити щасливим життям.

«Життя не дає жодних відповідей, — сказала вона нещодавно в інтерв'ю Vogue France. - Ви просто повинні його прожити! Як на мене, у мене є два варіанти. Або я тренуюся, як спортсмен, і працюю дуже важко, або я вимикаюся, і все закінчується, я залишаюся вдома, слухаю свої пісні, стою перед дзеркалом і співаю сама до себе».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що важкохвора Селін Діон несподівано з’явилася на церемонії «Ґреммі».

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