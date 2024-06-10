«Рости, маленький Адам»: Іванна Онуфрійчук поділилася деталями виписки з пологового будинку

Телеведуча Іванна Онуфрійчук нещодавно стала мамою. Зірку виписали з пологового будинку в Швейцарії. Кадри святкової події родини Іванна Онуфрійчук показала своїм шанувальникам в Instagram.

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Іванна поділилася з підписниками історією про процес народження сина та опублікувала фотографії з родів. Молоді батьки назвали сина Адамом. На знімках видно, як її чоловік Алмаз зустрічає її з великим букетом білих півоній. Радісна ведуча приймала квіти і вітання від родичів і друзів, які прийшли привітати молоду маму.

Стоп-кадр відео з Instagram Іванни Онуфрійчук

Онуфрійчук розповіла, що з народженням сина її привітали багато людей. Ведуча наголосила, що завжди буде поруч зі своїм новонародженим сином Адамом.

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«Я вірю, що все у нас вийде, тому що наша сім'я тепер стала ще більшою і дружнішою. Рости, маленький Адам, і відкривай для себе цей світ з радістю! Попереду на нас чекає багато щасливих моментів», — написала Іванна.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що телеведуча Іванна Онуфрійчук переживає під час вагітності.

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